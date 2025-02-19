Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt
- Hồ Chí Minh: 91 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tổ chức và điều hành các tour du lịch. Đặt dịch vụ với các nhà cung cấp theo đúng xác nhận với khách hàng trong nước
Điều phối các hoạt động liên quan đến tour du lịch như đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vận chuyển, ẩm thực, tham quan địa danh,...
Chăm sóc khách hàng sau khi tour kết thúc, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng
Tìm kiếm và xây dựng quan hệ với các nhà cung ứng và các đối tác du lịch, lập kế hoạch hợp tác giữa công ty với đối tác cung ứng dịch vụ.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh (đọc, viết)
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính và có thể làm thêm giờ khi cần thiết.
Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ làm việc tốt nhất.
- Có cơ hội thu nhập cao, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến
- Thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật.
- Ký HĐLĐ và được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
