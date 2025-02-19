Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Tổ chức và điều hành các tour du lịch.

Tổ chức và điều hành các tour du lịch. Đặt dịch vụ với các nhà cung cấp theo đúng xác nhận với khách hàng trong nước

Điều phối các hoạt động liên quan đến tour du lịch như đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vận chuyển, ẩm thực, tham quan địa danh,...

Chăm sóc khách hàng sau khi tour kết thúc, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng

Tìm kiếm và xây dựng quan hệ với các nhà cung ứng và các đối tác du lịch, lập kế hoạch hợp tác giữa công ty với đối tác cung ứng dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm trên 2 năm vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh (đọc, viết)

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính và có thể làm thêm giờ khi cần thiết.

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 – 15 triệu/ tháng (tuỳ theo thoả thuận năm lực làm việc)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ làm việc tốt nhất.

- Có cơ hội thu nhập cao, thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến

- Thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật.

- Ký HĐLĐ và được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản & Du Lịch Toàn Việt

