Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 120 Nguyễn Viết Xuân, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Digital Marketing

Sản phẩm sạch: mỹ phẩm , thực phẩm chức năng

Chạy quảng cáo trên nền tảng facebook thị trường ĐNA

Tìm hiểu, phân tích insights khách hàng, thị trường, sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng quảng cáo

Lên kế hoạch, chạy quảng cáo và tối ưu trực tiếp chuyển đổi trên các nền tảng cáo quảng cáo

Phối hợp với các team khác như Content, Sale...để nghiên cứu, xây dựng và phát triển các nội dung, thông điệp hướng đến khách hàng.

Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ, thủ thuật, nền tảng quảng cáo mới để tối ưu hiệu suất, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Đảm bảo tiến độ KPI và báo cáo kết quả chiến dịch theo ngày/ tuần/ tháng/năm.

Và thực hiện các công việc chung của Phòng Marketing & và các công việc khác do công ty giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads chuyển đổi

Am hiểu về Digital Marketing, thường xuyên cập nhật thông tin tin về các các kênh digital.

Kỹ năng tìm hiểu, phân tích khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh.

Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ phục vụ cho Digital Marketing, đo lường hiệu suất.

Được Hưởng Những Gì

Tham gia phỏng vấn online không mất thời gian đi lại.

Lương cơ bản 8 -15 triệu, Thu nhập từ 10tr - 50tr++(thỏa thuận theo năng lực, gồm Lương cơ bản + thưởng % doanh thu), Thưởng nóng theo ngày,...

Được tham gia BHXH theo quy định pháp luật, 12 ngày phép/năm

Được Thưởng và Nghỉ Lễ tết theo quy định Pháp Luật

Tham gia các chương trình Team Building của Công ty

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân.

Thời gian làm việc 8h30-17h30 từ Thứ 2 - Thứ 7, Thứ 7 làm cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.