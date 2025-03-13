Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 19 Tố Hữu, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo các sản phẩm độc quyền trên các nền tảng (Facebook, Tiktok, Shopee… Phân công tùy thuộc thế mạnh của mỗi người)
Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp
Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo
Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh
Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 nămtrở lên
Biết quản lý ngân sách, tối ưu chi phí, và nhạy bén với dữ liệu.
Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có trách nhiệm với công việc và nâng cao hiệu suất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:
Tổng thu nhập từ 20 - 25 triệu/tháng (gồm: Phụ cấp + Hoa hồng từ 1,5% - 4,5%).
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Thưởng 3 tháng lương cuối năm
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng lớn và được nghỉ (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Về các cơ hội phát triển:
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.
Về môi trường và con người:
Văn phòng tiện ích với ghế massage, tủ sách, thảm nghỉ trưa, đồ ăn nhẹ và nước uống free quanh năm.
Đội ngũ trẻ trung, thân thiện, tràn đầy năng lượng tích cực.
Các hoạt động thú vị như picnic, workshop, team building, Year End Party…
Tham gia các CLB thể thao: cầu lông, chạy bộ, đạp xe (không bắt buộc).
Chính sách mua hàng nội bộ siêu ưu đãi (sản phẩm mẹ & bé, sữa, TPCN).
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.
BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

