Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 19 Tố Hữu, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo các sản phẩm độc quyền trên các nền tảng (Facebook, Tiktok, Shopee… Phân công tùy thuộc thế mạnh của mỗi người)

Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp

Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo

Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh

Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 2 nămtrở lên

Biết quản lý ngân sách, tối ưu chi phí, và nhạy bén với dữ liệu.

Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có trách nhiệm với công việc và nâng cao hiệu suất

Quyền Lợi

Về thu nhập:

Tổng thu nhập từ 20 - 25 triệu/tháng (gồm: Phụ cấp + Hoa hồng từ 1,5% - 4,5%).

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng 3 tháng lương cuối năm

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng lớn và được nghỉ (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Về các cơ hội phát triển:

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.

Về môi trường và con người:

Văn phòng tiện ích với ghế massage, tủ sách, thảm nghỉ trưa, đồ ăn nhẹ và nước uống free quanh năm.

Đội ngũ trẻ trung, thân thiện, tràn đầy năng lượng tích cực.

Các hoạt động thú vị như picnic, workshop, team building, Year End Party…

Tham gia các CLB thể thao: cầu lông, chạy bộ, đạp xe (không bắt buộc).

Chính sách mua hàng nội bộ siêu ưu đãi (sản phẩm mẹ & bé, sữa, TPCN).

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển

