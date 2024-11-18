Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thời Trang Eros Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 12 đường số 1 - Khu TĐC Đại Học Y Dược - An Khánh - Ninh Kiều - Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lập kế hoạch và phát triển khai chiến lược Digital Marketing

-Quản lý và tối ưu hóa các kênh quảng cáo

-Sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông số

-Quản lý mạng xã hội và tương tác với khách hàng

-Phân tích và báo cáo kết quả chiến dịch

-Nghiên cứu thị trường và cạnh tranh Nghiên cứu

-Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi 20-30 tuổi. ưu tiên có kinh nghiệm

- Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế hoặc tương đương

- Có kỹ năm làm việc nhóm

Tại Công Ty TNHH Thời Trang Eros Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Thưởng năng lực

- BHYT + BHXH khi có nhu cầu

