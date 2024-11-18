Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thời Trang Eros Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thời Trang Eros Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 12 đường số 1
- Khu TĐC Đại Học Y Dược
- An Khánh
- Ninh Kiều
- Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
-Lập kế hoạch và phát triển khai chiến lược Digital Marketing
-Quản lý và tối ưu hóa các kênh quảng cáo
-Sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông số
-Quản lý mạng xã hội và tương tác với khách hàng
-Phân tích và báo cáo kết quả chiến dịch
-Nghiên cứu thị trường và cạnh tranh Nghiên cứu
-Hỗ trợ các hoạt động Marketing khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi 20-30 tuổi. ưu tiên có kinh nghiệm
- Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế hoặc tương đương
- Có kỹ năm làm việc nhóm
Tại Công Ty TNHH Thời Trang Eros Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + Thưởng năng lực
- BHYT + BHXH khi có nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thời Trang Eros Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
