Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm tăng trưởng doanh số và phát triển thương hiệu

- Lên kế hoạch cho các chiến dịch chạy quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads.

- Lên ý tưởng viết nội dung, thiết kế hình ảnh, kịch bản video để chạy quảng cáo.

- Hỗ trợ và kết nối các phòng ban trong quá trình làm việc.

- Đo lường, theo dõi, phân tích & tổng hợp số liệu của các hoạt động marketing và tổng hợp báo cáo cho trưởng bộ phận.

- Hỗ trợ trưởng nhóm quản lý và theo dõi ngân sách Marketing, đảm bảo chi phí hợp lý và hiệu quả.

- Cập nhật và kiểm kê tình trạng hàng hóa tồn kho.

- Lập báo cáo kinh doanh và báo cáo đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.