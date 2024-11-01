Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu DC TTVH Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing nhằm tăng trưởng doanh số và phát triển thương hiệu
- Lên kế hoạch cho các chiến dịch chạy quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads.
- Lên ý tưởng viết nội dung, thiết kế hình ảnh, kịch bản video để chạy quảng cáo.
- Hỗ trợ và kết nối các phòng ban trong quá trình làm việc.
- Đo lường, theo dõi, phân tích & tổng hợp số liệu của các hoạt động marketing và tổng hợp báo cáo cho trưởng bộ phận.
- Hỗ trợ trưởng nhóm quản lý và theo dõi ngân sách Marketing, đảm bảo chi phí hợp lý và hiệu quả.
- Cập nhật và kiểm kê tình trạng hàng hóa tồn kho.
- Lập báo cáo kinh doanh và báo cáo đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ từ 24-35 tu

Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thu Nhập 15 - 20 triệu, Có lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DEGO HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B19 đường dẫn cầu Cần Thơ, QL 1A, Khu Dân cư Trung tâm văn hóa Tây Đô, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

