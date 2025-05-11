Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc

Phát triển và thực hiện các chiến dịch Ads trên Facebook;

Chạy quảng cáo tìm kiếm đối tác mua hàng cho thương hiệu Saiza trên Facebook Ads, Zalo Ads;

Quản lý hiệu quả ngân sách marketing, quản trị tài khoản;

Phân tích và tối ưu hiệu suất quảng cáo theo từng chiến dịch;

Các công việc khác theo sự phân công của BOD.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí liên quan;

Từng đốt ngân sách lớn, có thành tích chạy Facebook Ads là điểm cộng lớn

Am hiểu về các nền tảng Social cùng các công cụ hỗ trợ liên quan;

Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + Thưởng theo năng lực;

Review tăng lương 2 lần/năm;

Đóng BHXH sau khi kết thúc thử việc; thử việc 2 tháng 85% mức lương;

Du lịch hằng năm, lễ, tết, sinh nhật,...

Môi trường trẻ, sáng tạo, ít cấp bậc, khuyến khích phản biện và đề xuất ý tưởng mới;

Được cung cấp đầy đủ công cụ và hỗ trợ ngân sách để test chiến dịch;

Được học hỏi và tham gia vào các chiến dịch marketing tổng thể của thương hiệu;

Cơ hội thăng tiến trong công việc và thể hiện bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP

