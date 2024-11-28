Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Quốc Tế An Na Sea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 310 Phan Đình Phùng, Phường 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Digital Marketing:

Xác định mục tiêu cụ thể cho từng chiến dịch, ví dụ như tăng nhận thức về thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng, thúc đẩy doanh số bán hàng.

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để lựa chọn các kênh Digital Marketing phù hợp nhất.

Lập kế hoạch chi tiết cho từng chiến dịch, bao gồm ngân sách, thời gian thực hiện, nội dung và hình thức quảng cáo.

Thực hiện các chiến dịch Digital Marketing trên các kênh đã lựa chọn, ví dụ như Facebook, Google Ads, SEO, Email Marketing, v.v.

Hợp tác với bộ phận bán hàng để tạo ra các chương trình khuyến mãi và thu hút khách hàng tiềm năng.

Hợp tác với bộ phận Sales để giải đáp thắc mắc của khách hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hỗ trợ bộ phận thiết kế, MKT để tạo ra các ấn phẩm quảng cáo và nội dung

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.

Có kiến thức về các kênh Digital Marketing phổ biến như Facebook, Google Ads, SEO,...

Có khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích Digital Marketing.

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế An Na Sea Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa: 35.000 VNĐ/ ngày (Chỉ áp dụng khi làm việc đủ 8 tiếng)

Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế An Na Sea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin