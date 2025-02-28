Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60 Đ. Số 1, KDC City Land Park Hills, P.10, quận Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với đội ngũ Marketing xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Digital hiệu quả.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Marketing Digital như: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo...), Email Marketing, Content Marketing.

Tạo lập và quản lý nội dung trên các kênh Digital Marketing, đảm bảo tính nhất quán và thu hút.

Đề xuất và triển khai các hoạt động nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu Marketing Digital (Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights,...) để đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Cập nhật xu hướng Marketing Digital mới nhất và áp dụng vào thực tiễn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Sinh viên đang trong quá trình mong muốn thực tập

Có kiến thức cơ bản về Marketing Digital và các kênh Marketing online.

Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sáng tạo, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Ham học hỏi, cập nhật kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội được tuyển lên vị trí nhân viên chính thức

Chăm chỉ, tiếp thu tốt ý kiến và nhanh nhẹn trong công việc

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn cần thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SOTA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin