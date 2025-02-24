Tuyển Digital Marketing PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Hỗ trợ Hoạt động Nhân sự:

- Thực hiện các chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

- Phối hợp cùng HRBP tổ chức các hoạt động nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và triển khai các dự án thay đổi (lập kế hoạch ngân sách, tìm kiếm nhà cung cấp, thiết kế truyền thông…).

- Quản lý quy trình tuyển dụng từ A-Z cho nhà máy SC (cấp bậc L4 trở xuống), xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng, đảm bảo tuyển đúng người và đạt các chỉ số: thời gian tuyển dụng, mức độ hài lòng của quản lý tuyển dụng, tính chính xác của hệ thống…

- Giám sát quy trình tuyển dụng cho nhân sự tuyến đầu và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu.

2. Đào tạo & Phát triển Nhân viên Nhà Máy:

- Hợp tác với HRBP & các bộ phận để xác định nhu cầu đào tạo theo quy định và chính sách phát triển nhân tài.

- Quản lý đăng ký đào tạo, sắp xếp hậu cần, báo cáo dữ liệu và triển khai các chương trình học tập.

- Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ và toàn cầu.

3. Thực thi Chính sách Nhân sự:

- Đảm bảo tuân thủ quy trình nhân sự về tuyển dụng, luân chuyển, thăng chức, chấm dứt hợp đồng và kỷ luật.