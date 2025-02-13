Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 169 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Tư vấn cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng
- Triển khai các chương trình khuyến mại
- Viết bài PR, bài bệnh học, bài SEO
- Sản xuất video PR sản phẩm ( video tư vấn, video review)
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Không yêu cầu
- Tốt nghiệp trường đại học Dược
- Không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo
- Thông thạo vi tính
- Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn cho khách hàng
- Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực
Phúc lợi:
- Thu nhập tháng từ 12 - 20 triệu
- Thưởng Lễ Tết,...
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
