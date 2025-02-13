Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BOTANIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: 169 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Tư vấn cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng

- Triển khai các chương trình khuyến mại

- Viết bài PR, bài bệnh học, bài SEO

- Sản xuất video PR sản phẩm ( video tư vấn, video review)

- Giới tính: Không yêu cầu

- Tốt nghiệp trường đại học Dược

- Không có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

- Thông thạo vi tính

- Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn cho khách hàng

- Nhiệt tình, chăm chỉ, trung thực

Phúc lợi:

- Thu nhập tháng từ 12 - 20 triệu

- Thưởng Lễ Tết,...

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định.

