Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH
- Hà Nội: Số 6, Lô 1D, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 400 - 700 USD
Vitech Development là đơn vị phân phối ủy quyền chính thức và uy tín lớn của hãng Thermo Fisher Scientific cho nhóm sản phẩm Thermo Scientific, Invitrogen, Gibco, cùng với các hãng khác như Merck cho gam hàng vi sinh | giải pháp lọc | lọc TFF và máy kiểm tra độ toàn vẹn màng lọc, hãng CPC; IKA; Devea; Neptec ...
• Xây dựng và quản lý tài liệu sản phẩm, chuyên môn;
• Công tác training và hướng dẫn đội ngũ Sản Phẩm (SP) và Kinh doanh (KD);
• Hỗ trợ kinh doanh, trình bày, giới thiệu sản phẩm, tư vấn giải pháp đến Khách hàng;
• Hỗ trợ lắp đặt, vận hành, demo thiết bị, hóa chất;
• Phân tích và theo dõi dữ liệu Tổng hợp đặt hàng (THĐH) và các báo cáo nhóm sản phẩm;
• Lập kế hoạch gặp khách hàng hoặc kết hợp đi khách hàng cùng Nhân viên kinh doanh (theo yêu cầu);
• Làm việc với nhà cung cấp về các vấn đề liên quan đến: đặc tính sản phẩm, ứng dụng, dịch vụ sửa chữa lắp đặt, IQOQ, thông tin khách hàng tham khảo, chứng nhận chứng chỉ có liên quan.
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Tại Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI