Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 20 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, P. Bình Hoà, Tp Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Kiểm nghiệm nguyên liệu, thành phẩm, độ ổn định,...

- Biên soạn hồ sơ, quy trình kiểm nghiệm (hóa lý và vi sinh) theo Dược điển (EP, BP, USP,...)

- Đảm bảo thực hiện các công tác liên quan đến giao nhận mẫu và xuất phiếu trả lời kết quả.

- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Dược/ Hóa/ Sinh/ Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành tương đương liên quan kiểm nghiệm.

• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu Dược điển (EP, BP, USP)

• Có hiểu biết về các phương pháp phân tích hóa lý như HPLC, UV-VIS, IR.

• Có hiểu biết về các phương pháp phân tích vi sinh

• Có kinh nghiệm 2 năm trở lên, ưu tiên đã làm việc trong phòng kiểm nghiệm.

