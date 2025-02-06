Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 20 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, P. Bình Hoà, Tp Thuận An, tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm nghiệm nguyên liệu, thành phẩm, độ ổn định,...
- Biên soạn hồ sơ, quy trình kiểm nghiệm (hóa lý và vi sinh) theo Dược điển (EP, BP, USP,...)
- Đảm bảo thực hiện các công tác liên quan đến giao nhận mẫu và xuất phiếu trả lời kết quả.
- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Dược/ Hóa/ Sinh/ Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành tương đương liên quan kiểm nghiệm.
• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu Dược điển (EP, BP, USP)
• Có hiểu biết về các phương pháp phân tích hóa lý như HPLC, UV-VIS, IR.
• Có hiểu biết về các phương pháp phân tích vi sinh
• Có kinh nghiệm 2 năm trở lên, ưu tiên đã làm việc trong phòng kiểm nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp Việt Nam -Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

