Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Vai trò:
Đóng vai trò là Đại diện của FSEL và tạo ra, chuẩn bị, thực thi và quản lý ý tưởng/sự kiện ở mức độ cao để thu hút các đối tượng mục tiêu, tạo ra các mối quan hệ ý nghĩa với các bên liên quan khác nhau (sinh viên, phụ huynh, đối tác...), và đóng góp vào sự thành công của Thương hiệu FSEL trong dài hạn.
1. Lập Kế Hoạch, Checklist và Collaborations:
a. Phát triển kế hoạch, Checklist và làm việc với các bộ phận liên quan, bao gồm đối tác và các đơn vị tổ chức, để thực hiện và chuẩn bị cho các chương trình và sự kiện.
2. On-site Checking:
a. Tiến hành checking địa điểm sự kiện.
3. Tương Tác với Các Bên Liên Quan và Quản Lý Ngân Sách:
a. Làm việc với các bên liên quan, đàm phán và xây dựng một ngân sách hợp lý cho sự kiện.
4. Giám Sát Nhà Cung Cấp và Điều Hành Các Đơn Vị Tổ Chức:
a. Giám sát hoạt động của các nhà cung cấp và đơn vị tổ chức để đảm bảo chất lượng dự án, tuân thủ tiến độ và phù hợp với ngân sách đã thiết lập.
5. Phối Hợp Nội Bộ:
a. Theo dõi các nhiệm vụ của các đội liên quan trong công ty (Sales, Marketing, Hành chính, v.v.) để đảm bảo rằng tất cả các mục trong danh sách kiểm tra sự kiện được hoàn thành theo kế hoạch.
6. Báo Cáo và Xử Lý Vấn Đề:
a. Báo cáo và giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh trực tiếp trong quá trình chương trình hoặc sự kiện.
7. Chuẩn Bị và Xử Lý Tài Liệu, Khảo Sát, Chứng từ thanh toán sau sự kiện.
Các nhiệm vụ nêu trên có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình thông qua sự đồng ý của GĐ và Event Coordinator.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Có kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình Sự kiện và Kích hoạt từ việc tạo ra Kế hoạch Thực hiện, Thời gian Nội bộ, Kế hoạch Hành động, và danh sách kiểm tra chi tiết cho các dự án được giao. Có khả năng trình bày ý tưởng bằng các công cụ trình bày hình ảnh (Canva, PowerPoint...). Thạo việc xử lý từ văn bản, phần mềm bảng tính (Word, Excel). Thạo việc sử dụng công cụ Internet. Có khả năng đánh giá thẩm mỹ tốt và tư duy trực quan. Luôn sẵn lòng học hỏi và phát triển ý tưởng và kiến thức trong lĩnh vực sự kiện. Có khả năng di chuyển tới các trung tâm khi có sự kiện; có thể làm thêm giờ khi được yêu cầu (có sự kiện)
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
Có kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình Sự kiện và Kích hoạt từ việc tạo ra Kế hoạch Thực hiện, Thời gian Nội bộ, Kế hoạch Hành động, và danh sách kiểm tra chi tiết cho các dự án được giao.
Có khả năng trình bày ý tưởng bằng các công cụ trình bày hình ảnh (Canva, PowerPoint...).
Thạo việc xử lý từ văn bản, phần mềm bảng tính (Word, Excel).
Thạo việc sử dụng công cụ Internet. Có khả năng đánh giá thẩm mỹ tốt và tư duy trực quan.
Luôn sẵn lòng học hỏi và phát triển ý tưởng và kiến thức trong lĩnh vực sự kiện.
Có khả năng di chuyển tới các trung tâm khi có sự kiện; có thể làm thêm giờ khi được yêu cầu (có sự kiện)

Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 18.000.000. (Không KPI)
Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

