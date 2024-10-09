Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Vai trò:

Đóng vai trò là Đại diện của FSEL và tạo ra, chuẩn bị, thực thi và quản lý ý tưởng/sự kiện ở mức độ cao để thu hút các đối tượng mục tiêu, tạo ra các mối quan hệ ý nghĩa với các bên liên quan khác nhau (sinh viên, phụ huynh, đối tác...), và đóng góp vào sự thành công của Thương hiệu FSEL trong dài hạn.

1. Lập Kế Hoạch, Checklist và Collaborations:

a. Phát triển kế hoạch, Checklist và làm việc với các bộ phận liên quan, bao gồm đối tác và các đơn vị tổ chức, để thực hiện và chuẩn bị cho các chương trình và sự kiện.

2. On-site Checking:

a. Tiến hành checking địa điểm sự kiện.

3. Tương Tác với Các Bên Liên Quan và Quản Lý Ngân Sách:

a. Làm việc với các bên liên quan, đàm phán và xây dựng một ngân sách hợp lý cho sự kiện.

4. Giám Sát Nhà Cung Cấp và Điều Hành Các Đơn Vị Tổ Chức:

a. Giám sát hoạt động của các nhà cung cấp và đơn vị tổ chức để đảm bảo chất lượng dự án, tuân thủ tiến độ và phù hợp với ngân sách đã thiết lập.

5. Phối Hợp Nội Bộ:

a. Theo dõi các nhiệm vụ của các đội liên quan trong công ty (Sales, Marketing, Hành chính, v.v.) để đảm bảo rằng tất cả các mục trong danh sách kiểm tra sự kiện được hoàn thành theo kế hoạch.

6. Báo Cáo và Xử Lý Vấn Đề:

a. Báo cáo và giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh trực tiếp trong quá trình chương trình hoặc sự kiện.

7. Chuẩn Bị và Xử Lý Tài Liệu, Khảo Sát, Chứng từ thanh toán sau sự kiện.

Các nhiệm vụ nêu trên có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình thông qua sự đồng ý của GĐ và Event Coordinator.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: - Tốt nghiệp đại học, ưu tiên cho các ngành học liên quan đến Marketing, Event, Kinh doanh. Kinh Nghiệm: - Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự. - Kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm giáo dục hoặc công nghệ giáo dục là một lợi thế. Kỹ Năng:

Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: 15 - 18.000.000. (Không KPI)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

