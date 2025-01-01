Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Duy trì và phát triển hệ thống cùng với đội ngũ front-end.
Cùng với bộ phận phát triển nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng, ứng dụng về giao diện người dùng.
Chịu trách nhiệm về các yêu cầu ứng dụng và thiết kế giao diện.
Xác định tương tác của người dùng dựa trên web.
Triển khai các thành phần giao diện người dùng có độ phản hồi cao bằng cách sử dụng các khái niệm phản ứng.
Viết mã giao diện ứng dụng bằng JavaScript theo quy trình làm việc của Reacjs.
Khắc phục sự cố phần mềm giao diện và gỡ lỗi mã ứng dụng.
Phát triển kiến trúc front-end để hỗ trợ các khái niệm giao diện người dùng.
Giám sát và cải thiện hiệu suất front-end.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT/Khoa học máy tính.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về Reactjs Hiểu biết sâu sắc về JavaScript, CSS và HTML với các ngôn ngữ giao diện người dùng.
Có kiến thức về các công cụ REACT như ReactJS, Webpack, Enzyme, Redux và Flux.
Có kinh nghiệm thiết kế giao diện người dùng. Có kinh nghiệm với phần mềm kiểm tra hiệu suất và gỡ lỗi dựa trên nhiệt. Kỹ năng giải quyết sự cố.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương: 1 năm 1 lần
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định Bảo hiểm riêng của công ty
Thưởng các ngày lễ Tết và các ngày lễ lớn khác trong năm
Team building mỗi năm một lần
Có tháng lương thứ 13 và thưởng theo mức đóng góp của năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MELI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NV18, KĐT Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

