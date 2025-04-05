Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH SECBRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH SECBRA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A16 TT17 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng giao diện từ design
Tham gia xây dựng giao diện cho trang web trên nền tảng package có sẵn (hooks, components, utils, styles)
Xây dựng các tính năng cho trang web theo concept có sẵn (filter, sort, pagination)
Tham gia xây dựng thêm các compound component, layouts, style nếu cần thêm các component
Xây dựng các chức năng tương tác với phần mềm thứ 3 như excel, word
Bảo trì các dự án khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
HTML, CSS, JS, Typescript
ReactJS
Git, Github, Gitlab
CSS, SCSS, TailwindCSS
Material ui hoặc Ant Design, Mantine UI
Biết về mono repo là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm làm FE 1 năm
ReactJS
Git, Github, Gitlab
CSS, SCSS, TailwindCSS
Material ui hoặc Ant Design, Mantine UI
Biết về mono repo là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm làm FE 1 năm
Tại CÔNG TY TNHH SECBRA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương tháng 13
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đóng thuế theo quy định của pháp luật
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Review lương 6 tháng 1 lần
Team building, company trip,....
Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đóng thuế theo quy định của pháp luật
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Review lương 6 tháng 1 lần
Team building, company trip,....
Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SECBRA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI