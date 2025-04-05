Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH SECBRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SECBRA
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH SECBRA

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH SECBRA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A16 TT17 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng giao diện từ design
Tham gia xây dựng giao diện cho trang web trên nền tảng package có sẵn (hooks, components, utils, styles)
Xây dựng các tính năng cho trang web theo concept có sẵn (filter, sort, pagination)
Tham gia xây dựng thêm các compound component, layouts, style nếu cần thêm các component
Xây dựng các chức năng tương tác với phần mềm thứ 3 như excel, word
Bảo trì các dự án khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HTML, CSS, JS, Typescript
ReactJS
Git, Github, Gitlab
CSS, SCSS, TailwindCSS
Material ui hoặc Ant Design, Mantine UI
Biết về mono repo là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm làm FE 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH SECBRA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đóng thuế theo quy định của pháp luật
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Review lương 6 tháng 1 lần
Team building, company trip,....
Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SECBRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SECBRA

CÔNG TY TNHH SECBRA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TT 17/A14 Nguyễn Khuyến, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

