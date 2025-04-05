Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH SECBRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A16 TT17 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng giao diện từ design

Tham gia xây dựng giao diện cho trang web trên nền tảng package có sẵn (hooks, components, utils, styles)

Xây dựng các tính năng cho trang web theo concept có sẵn (filter, sort, pagination)

Tham gia xây dựng thêm các compound component, layouts, style nếu cần thêm các component

Xây dựng các chức năng tương tác với phần mềm thứ 3 như excel, word

Bảo trì các dự án khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HTML, CSS, JS, Typescript

ReactJS

Git, Github, Gitlab

CSS, SCSS, TailwindCSS

Material ui hoặc Ant Design, Mantine UI

Biết về mono repo là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm làm FE 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH SECBRA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đóng thuế theo quy định của pháp luật

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Review lương 6 tháng 1 lần

Team building, company trip,....

Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SECBRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin