Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI
Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty Cổ phần Scuti, tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 1 USD
Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI
