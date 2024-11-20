Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tham gia các dự án nội bộ của công ty hoặc dự án onsite bank

Tham gia vào cả quy trình phát triển dự án, kết hợp với nhóm dự án của khách hàng để hoàn thành tiến độ công việc

Nghiên cứu công nghệ & đưa ra gợi ý, cải tiến cho hệ thống.

Trau dồi kỹ năng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp, có cơ hội làm leader

Địa điểm Onsite: Ngô Quyền, Lương Yên, Hoàng Cầu, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh,....

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vận hành và Phát triển Hệ thống Web từ 3 đến 5 năm được ưu tiên

Mithril.js

React

JavaScript/ TypeScript

Biết C# & SQL là một lợi thế

MSSQL 2019 trở lên (Thủ tục Lưu trữ, Truy vấn Báo cáo Phức tạp)

Web API

Bằng Cử nhân ngành Khoa học Máy tính hoặc tương đương

Thạo tiếng Anh nói & viết

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tập trung vào khách hàng

Giải quyết vấn đề

Tư duy tích cực & làm việc dưới áp lực

Làm việc nhóm & Hỗ trợ

Khả năng nhanh chóng thích nghi và học hỏi công nghệ và hệ thống mới

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương hàng năm

Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng

Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

