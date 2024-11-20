Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tham gia các dự án nội bộ của công ty hoặc dự án onsite bank
Tham gia vào cả quy trình phát triển dự án, kết hợp với nhóm dự án của khách hàng để hoàn thành tiến độ công việc
Nghiên cứu công nghệ & đưa ra gợi ý, cải tiến cho hệ thống.
Trau dồi kỹ năng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp, có cơ hội làm leader
Địa điểm Onsite: Ngô Quyền, Lương Yên, Hoàng Cầu, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh,....

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Vận hành và Phát triển Hệ thống Web từ 3 đến 5 năm được ưu tiên
Mithril.js
React
JavaScript/ TypeScript
Biết C# & SQL là một lợi thế
MSSQL 2019 trở lên (Thủ tục Lưu trữ, Truy vấn Báo cáo Phức tạp)
Web API
Bằng Cử nhân ngành Khoa học Máy tính hoặc tương đương
Thạo tiếng Anh nói & viết
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tập trung vào khách hàng
Giải quyết vấn đề
Tư duy tích cực & làm việc dưới áp lực
Làm việc nhóm & Hỗ trợ
Khả năng nhanh chóng thích nghi và học hỏi công nghệ và hệ thống mới

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương hàng năm
Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng
Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

