Tuyển Frontend Developer CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CHT LAB
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phát triển các tính giao về giao diện trên website để cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời tới người dùng.
Phối hợp cùng team thiết kế chủ động đề xuất, đóng góp để cải thiện UI/UX cho sản phẩm.
Thảo luận, trao đổi với team backend để tìm ra giải pháp hợp lý
Sáng tạo, đề xuất và phát triển các tính năng mới cho sản phẩm của công ty.
Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ, engine,... mới phục vụ các nhu cầu sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3.5 năm kinh nghiệm lập trình giao diện
Có kiến thức và hiểu biết sâu về thuật toán
Có kinh nghiệm, thành thạo về HTML5, CSS3, React JS, Next JS Redux, Browser
Có kinh nghiệm làm việc với Three.js, WebGL
Khả năng viết clean code, clean architecture, optimize performance
Có tư duy phản biện, khả năng trình bày
Hiểu biết về UI/UX là một lợi thế
Thành thạo Git, Git Flow, Agile Scrum
Là người có trách nhiệm, cẩn thận, có thái độ trung thực.
Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản upto 25tr + thưởng theo dự án
Lương tháng thứ 13 + thưởng cuối năm (dựa theo kết quả kinh doanh)
Làm việc từ 8h30 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN
Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 100% lương
Sinh nhật 10% lương thỏa thuận
15 ngày phép/năm
Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc).
Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
