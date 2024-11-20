Tuyển Frontend Developer CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phát triển các tính giao về giao diện trên website để cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời tới người dùng.

Phối hợp cùng team thiết kế chủ động đề xuất, đóng góp để cải thiện UI/UX cho sản phẩm.

Thảo luận, trao đổi với team backend để tìm ra giải pháp hợp lý

Sáng tạo, đề xuất và phát triển các tính năng mới cho sản phẩm của công ty.

Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ, engine,... mới phục vụ các nhu cầu sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3.5 năm kinh nghiệm lập trình giao diện

Có kiến thức và hiểu biết sâu về thuật toán

Có kinh nghiệm, thành thạo về HTML5, CSS3, React JS, Next JS Redux, Browser

Có kinh nghiệm làm việc với Three.js, WebGL

Khả năng viết clean code, clean architecture, optimize performance

Có tư duy phản biện, khả năng trình bày

Hiểu biết về UI/UX là một lợi thế

Thành thạo Git, Git Flow, Agile Scrum

Là người có trách nhiệm, cẩn thận, có thái độ trung thực.

Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản upto 25tr + thưởng theo dự án

Lương tháng thứ 13 + thưởng cuối năm (dựa theo kết quả kinh doanh)

Làm việc từ 8h30 – 18h từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN

Thử việc tối đa 2 tháng hưởng 100% lương

Sinh nhật 10% lương thỏa thuận

15 ngày phép/năm

Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc).

Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB

