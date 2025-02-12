Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Kids Plaza
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty CP Kids Plaza

Frontend Developer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty CP Kids Plaza

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển giao diện người dùng (UX/UI) trên nền tảng web sử dụng framework Angular, đảm bảo tính thẩm mỹ, thân thiện và dễ sử dụng.
Phối hợp với các nhà thiết kế và đội ngũ Back-end để xây dựng và tích hợp các tính năng, đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả của ứng dụng.
Tối ưu hiệu suất của ứng dụng web trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau.
Tham gia phân tích và đóng góp ý tưởng để cải thiện trải nghiệm người dùng (UX).
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong việc xây dựng ứng dụng mobile (hybrid hoặc native) khi cần thiết.
Xây dựng và duy trì tài liệu liên quan đến các module front-end.
Hỗ trợ kiểm tra, xử lý lỗi, và cập nhật tính năng theo yêu cầu của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn:
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Angular (Angular 8+ là lợi thế).
Thành thạo HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+) và TypeScript.
Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện thiết kế giao diện như Angular Material, PrimeNG hoặc tương đương.
Hiểu biết sâu về responsive design, cross-browser compatibility, và tối ưu hóa hiệu suất giao diện.
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API và WebSocket.
Hiểu biết về các công cụ quản lý mã nguồn như Git.
Có kinh nghiệm hoặc sẵn sàng học hỏi về phát triển ứng dụng di động (Flutter, React Native, hoặc NativeScript là lợi thế).
Kỹ năng mềm và phẩm chất:
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong giao tiếp và phối hợp với các thành viên khác.
Tư duy sáng tạo, chú trọng vào chi tiết để đảm bảo giao diện đạt chất lượng cao.
Sẵn sàng học hỏi và thích nghi với các công nghệ mới.
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và khả năng tự quản lý thời gian.

Tại Công ty CP Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT và thưởng các ngày lễ, tết, thưởng âm lịch (theo kết quả KD)
Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện.
Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I'm Leader, I'm Kidsers...
Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kids Plaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kids Plaza

Công ty CP Kids Plaza

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa CT2, tòa Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, Trung Văn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

