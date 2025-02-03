Tuyển Frontend Developer Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu

Mức lương 20 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, tòa nhà Keangnam, Landmark 72, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer

Về VCS

Công ty An Ninh Mạng Viettel (Viettel Cyber Security) là đơn vị nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin toàn trình, đồng thời trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT toàn trình thế hệ mới cho các tổ chức doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Trở thành VCSer, bạn sẽ được:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh .

Được phát triển các sản phẩm mũi nhọn của công ty, đang được triển khai cho nhiều tổ chức chính phủ và doanh nghiệp lớn trên toàn quốc.

Tiếp xúc với nhiều bài toán mới và khó, mang tính thử thách cao: Scalable, High performance ... Làm việc trực tiếp với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đặc biệt là chuyên gia trong lĩnh vực ATTT.

Tinh thần Agile đi từ leadership xuống, ban lãnh đạo xuất thân từ công nghệ nên rất đầu tư vào việc phát triển sản phẩm chất lượng cao.

2. Mô tả công việc

Duy trì, phát triển các hệ thống Portal theo yêu cầu, dựa trên thiết kế UI/UX của sản phẩm

Tối ưu các luồng xử lý, các nghiệp vụ phức tạp trên giao diện

Xây dựng các bộ thư viện Web dùng chung cho cả công ty

Review code, training cho các bạn có level thấp hơn

Yêu Cầu Công Việc

3. Yêu cầu chuyên môn và kỹ năng

a. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Toán - Tin...

Tiếng Anh tương đương 550 TOEIC trở lên

b. Kiến thức chuyên môn

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình Frontend với Angular 6+, HTML, Javascript, Typescript, CSS, ReactJS

Có khả năng tạo các component core Angular

Có hiểu biết về RESTful service, functional programming, clean code

Có kinh nghiệm về ReactJs là lợi thế

Có khả năng tối ưu hiệu năng các ứng dụng web

Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng responsive web; có hiểu biết về micro frontend

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm design pattern

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Thì Được Hưởng Những Gì

4. Lương thưởng và Phúc lợi

4.1. Lương và thưởng:

Offer theo gói tổng thu nhập năm, lên tới 600 triệu gross/năm

Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm

Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng

16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày truyền thống 22/12)

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

4.2. Phát triển sự nghiệp:

Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển), Khen thưởng đột xuất với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế

Liên tục đầu tư học liệu mới nhất, cập nhật nhất trên thị trường về lĩnh vực ATTT từ các nhà cung cấp, các học viện/uy tín hàng đầu thế giới

100% cán bộ nhân viên được cấp tài khoản Elearning từ Udemy - học thỏa sức mọi lúc mọi nơi

Miễn phí tham gia các chương trình chia sẻ kiến thức chuyên ngành, các hội thảo chuyên môn từ các diễn giả đầu ngành trong nước và quốc tế

4.3. Môi trường và văn hóa làm việc

Thời gian làm việc linh hoạt (VCS-er chọn giờ làm việc giữa 2 khung giờ sau 8h30-18:00 hoặc 9h00-18h30)

Khu vực riêng dành cho Tập Gym, giải trí (chơi Bi-a, Pes, Bóng bàn, Café, Đọc sách...)

Các CLB: Chạy, Cầu lông, Game, Bi lắc, Bơi, Sách...

Tham gia các event Công ty: hoạt động Teambuilding hàng quý, Sinh nhật hàng tháng, Year End Party, nghỉ mát, ngày lễ 08/03, 20/10 (các chị em được nghỉ 1⁄2 ngày), ngày sinh nhật tập đoàn 01/06, v.v

5. Địa chỉ làm việc

Văn phòng Hà Nội: Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Văn phòng Hà Nội:

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 23, Tòa nhà Viettel, số 285 Đ. Cách Mạng Tháng 8, P. 12, Q.10, Hồ Chí Minh

Văn phòng Hồ Chí Minh:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội

