Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia phát triển website và các tính năng theo yêu cầu của khách hàng Nhật, Âu, Mỹ.

• Hợp tác và trao đổi công việc với Team Member, Team Leader.

• Sử dụng ngôn ngữ PHP và các framework như Laravel, Yii2, ...

• Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho Team Lead và các member khác theo mô hình Agile.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng OOP và mô hình MVC.

• Có kinh nghiệm về FE: HTML/CSS, AJAX, Javascript, có khả năng lập trình UI/UX dựa trên thiết kế.

• Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc lập trình với Reactjs, Nextjs hoặc 1 framework tương tự.

• Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc lập trình frontend với PHP (Smarty, Laravel Blade...)

• Nhiệt tình, teamwork tốt.

• Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, tiếp thu kiến thức mới nhanh, có khả năng đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận.

• Được xây dựng lộ trình và hỗ trợ phát triển trở thành keymember, team leader.

• Review lương hằng năm, lương tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh của công ty.

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật lao động.

• Nghỉ phép 12 ngày/năm.

• Hưởng mọi quyền lợi nghỉ Lễ Tết kèm theo thưởng ngày Lễ/Tết trong năm.

• Trợ cấp đối với nhân sự có thâm niên.

• Team building định kỳ hàng Quý, du lịch 1 lần/năm.

• Thời gian làm việc: 08:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến thứ Sáu.

• Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản

thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

