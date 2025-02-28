Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phát triển giao diện web/app bằng React.jsvà React Native.

Phát triển giao diện dựa trên phân tích thiết kế có sãn.

Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Phối hợp với backendđể tích hợp API.

Hỗ trợ kiểm thử và sửa lỗi (debugging).

Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệpngành IT, Khoa học máy tính hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc với React.jsvà React Native.

Nắm vững HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.

Hiểu về RESTful API, Git, Redux/Zustand là một lợi thế.

Tư duy logic tốt, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.

Độ tuổi: 22 - 35

Số lượng cần tuyển: 3

Ưu tiên: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 vnđ đến 9.000.000 vnđ+ (theo năng lực).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

