Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Phát triển giao diện web/app bằng React.jsvà React Native.
React.jsvà React Native
Phát triển giao diện dựa trên phân tích thiết kế có sãn.
Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
Phối hợp với backendđể tích hợp API.
Hỗ trợ kiểm thử và sửa lỗi (debugging).
Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệpngành IT, Khoa học máy tính hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc với React.jsvà React Native.
React.jsvà React Native
Nắm vững HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.
HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
Hiểu về RESTful API, Git, Redux/Zustand là một lợi thế.
RESTful API, Git, Redux/Zustand
Tư duy logic tốt, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.
Độ tuổi: 22 - 35
Số lượng cần tuyển: 3
Ưu tiên: Nam
Có kinh nghiệm làm việc với React.jsvà React Native.
React.jsvà React Native
Nắm vững HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.
HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
Hiểu về RESTful API, Git, Redux/Zustand là một lợi thế.
RESTful API, Git, Redux/Zustand
Tư duy logic tốt, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.
Độ tuổi: 22 - 35
Số lượng cần tuyển: 3
Ưu tiên: Nam
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000 vnđ đến 9.000.000 vnđ+ (theo năng lực).
Mức lương
Mức lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI