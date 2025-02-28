Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Phát triển giao diện web/app bằng React.jsvà React Native.
Phát triển giao diện dựa trên phân tích thiết kế có sãn.
Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
Phối hợp với backendđể tích hợp API.
Hỗ trợ kiểm thử và sửa lỗi (debugging).
Tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệpngành IT, Khoa học máy tính hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc với React.jsvà React Native.
Nắm vững HTML, CSS, JavaScript, TypeScript.
Hiểu về RESTful API, Git, Redux/Zustand là một lợi thế.
Tư duy logic tốt, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm.
Độ tuổi: 22 - 35
Số lượng cần tuyển: 3
Ưu tiên: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 vnđ đến 9.000.000 vnđ+ (theo năng lực).
Mức lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng số 1.06 tầng 1, Chung cư Asiana Capella: 184 đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

