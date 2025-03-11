Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên nhiệt huyết và đam mê công việc để gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ tuổi và tài năng của công ty FSEL với yêu cầu như sau:

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
+ Đại học
+ Ưu tiên trong lĩnh vực khoa học máy tính
Kinh nghiệm:
+ Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm FE
+ Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án phần mềm
Kỹ năng:
+ Hơn 4 năm kinh nghiệm xây dựng các sản phẩm dựa trên web với các khung công tác Front-End hiện đại và tiên tiến, chẳng hạn như Bootstrap, Angular
+ Thành thạo HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript
+ Trải nghiệm với các công cụ xây dựng Front-End: Webpack, Yarn, Gulp
+ Kiến thức sâu rộng về DOM, Ajax, JSON, Dịch vụ web, API Web, API Restful, xác thực dựa trên mã thông báo.
+ Quen thuộc với các công cụ phát triển và gỡ lỗi cho các vấn đề đa nền tảng, trình duyệt chéo
+ Có kinh nghiệm Web socket/ socket.io/ JavaScript không đồng bộ
+ Hiểu biết và thành thạo các công cụ Devops như Jenkins, Git,... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 20 - 30 triệu.
Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm.
Cơ hội được thăng tiến lên Leader sau 3-6 tháng làm việc
Được học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí
Được ăn miễn phí bữa tối tại căng tin công ty (nếu làm ca chiều tối).
Chế độ khác
Trang bị thiết bị máy tính cấu hình mạnh.
Phụ cấp gửi xe tháng.
Trà chiều với bánh, hoa quả và các món ăn vặt miễn phí hàng tuần.
Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.400.000 VND/người/năm.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức.
Cơ hội được đào tạo liên tục để phát triển kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-LEARNING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

