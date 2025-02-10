Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 24 Triệu

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 24 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Mức lương
Đến 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hapulico 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 24 Triệu

Lập trình frontend cho dự án TMĐT trên đa nền tảng
Lập trình phát triển các tính năng của sản phẩm theo mô hình Microservice
Phối hợp chặt chẽ với Team Product (Product Owner, BA, Designer) xây dựng sản phẩm đảm bảo UI/UX đúng theo yêu cầu và thiết kế
Đóng góp ý tưởng, cải tiến liên tục cho sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và trải nghiệm người dùng
Thực hiện công việc theo mô hình Agile Scrum, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và báo cáo công việc theo từng Sprint

Với Mức Lương Đến 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin hoặc hiểu biết tương đương
Kinh nghiệm chuyên sâu về Javascript, HTML5, CSS3
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Angular 2+, Typescript, Bootstrap
Có kinh nghiệm Responsive và Mobile Web
Có kinh nghiệm với RESTFul và APIs
Tư duy logic tốt
Khả năng nắm bắt, nghiên cứu công nghệ mới nhanh
Chủ động, đam mê công việc, sẵn sàng chấp nhận thách thức, luôn chú ý phát triển bản thân lên tầm cao mới
Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 1000$ + Phụ cấp + Thưởng
Thưởng dự án, thưởng lương tháng 13, thưởn lễ tết, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, BHTN), các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Tòa Center Building, Dự án Hapulico Complex, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

