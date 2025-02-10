Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 24 Triệu

Mức lương Đến 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapulico 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Frontend Developer

Lập trình frontend cho dự án TMĐT trên đa nền tảng

Lập trình phát triển các tính năng của sản phẩm theo mô hình Microservice

Phối hợp chặt chẽ với Team Product (Product Owner, BA, Designer) xây dựng sản phẩm đảm bảo UI/UX đúng theo yêu cầu và thiết kế

Đóng góp ý tưởng, cải tiến liên tục cho sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và trải nghiệm người dùng

Thực hiện công việc theo mô hình Agile Scrum, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và báo cáo công việc theo từng Sprint

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán tin hoặc hiểu biết tương đương

Kinh nghiệm chuyên sâu về Javascript, HTML5, CSS3

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm Angular 2+, Typescript, Bootstrap

Có kinh nghiệm Responsive và Mobile Web

Có kinh nghiệm với RESTFul và APIs

Tư duy logic tốt

Khả năng nắm bắt, nghiên cứu công nghệ mới nhanh

Chủ động, đam mê công việc, sẵn sàng chấp nhận thách thức, luôn chú ý phát triển bản thân lên tầm cao mới

Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 1000$ + Phụ cấp + Thưởng

Thưởng dự án, thưởng lương tháng 13, thưởn lễ tết, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, BHTN), các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

