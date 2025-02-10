Tuyển Frontend Developer Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 41, tòa nhà Keangnam, Landmark 72, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Về VCS
Công ty An Ninh Mạng Viettel (Viettel Cyber Security) là đơn vị nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin toàn trình, đồng thời trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT toàn trình thế hệ mới cho các tổ chức doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Trở thành VCSer, bạn sẽ được:
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh .
Được phát triển các sản phẩm mũi nhọn của công ty, đang được triển khai cho nhiều tổ chức chính phủ và doanh nghiệp lớn trên toàn quốc.
Tiếp xúc với nhiều bài toán mới và khó, mang tính thử thách cao: Scalable, High performance ... Làm việc trực tiếp với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đặc biệt là chuyên gia trong lĩnh vực ATTT.
Tinh thần Agile đi từ leadership xuống, ban lãnh đạo xuất thân từ công nghệ nên rất đầu tư vào việc phát triển sản phẩm chất lượng cao.
2. Mô tả công việc
Duy trì, phát triển các hệ thống Portal theo yêu cầu, dựa trên thiết kế UI/UX của sản phẩm
Tối ưu các luồng xử lý, các nghiệp vụ phức tạp trên giao diện
Xây dựng các bộ thư viện Web dùng chung cho cả công ty
Review code, training cho các bạn có level thấp hơn

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu chuyên môn và kỹ năng
a. Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Toán - Tin...
Tiếng Anh tương đương 550 TOEIC trở lên
b. Kiến thức chuyên môn
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình Frontend với Angular 6+, HTML, Javascript, Typescript, CSS
Có kinh nghiệm lập trình cùng ReactJS là lợi thế
Có khả năng tạo các component core Angular
Có hiểu biết về RESTful service, functional programming, clean code
Có kinh nghiệm về ReactJs là lợi thế
Có khả năng tối ưu hiệu năng các ứng dụng web
Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng responsive web; có hiểu biết về micro frontend
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm design pattern

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

4. Lương thưởng và Phúc lợi
4.1. Lương và thưởng:
Offer theo gói tổng thu nhập năm, lên tới 600 triệu gross/năm
Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm
Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng
16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày truyền thống 22/12)
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
4.2. Phát triển sự nghiệp:
Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển), Khen thưởng đột xuất với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế
Liên tục đầu tư học liệu mới nhất, cập nhật nhất trên thị trường về lĩnh vực ATTT từ các nhà cung cấp, các học viện/uy tín hàng đầu thế giới
100% cán bộ nhân viên được cấp tài khoản Elearning từ Udemy - học thỏa sức mọi lúc mọi nơi
Miễn phí tham gia các chương trình chia sẻ kiến thức chuyên ngành, các hội thảo chuyên môn từ các diễn giả đầu ngành trong nước và quốc tế
4.3. Môi trường và văn hóa làm việc
Thời gian làm việc linh hoạt (VCS-er chọn giờ làm việc giữa 2 khung giờ sau 8h30-18:00 hoặc 9h00-18h30)
Khu vực riêng dành cho Tập Gym, giải trí (chơi Bi-a, Pes, Bóng bàn, Café, Đọc sách...)
Các CLB: Chạy, Cầu lông, Game, Bi lắc, Bơi, Sách...
Tham gia các event Công ty: hoạt động Teambuilding hàng quý, Sinh nhật hàng tháng, Year End Party, nghỉ mát, ngày lễ 08/03, 20/10 (các chị em được nghỉ 1⁄2 ngày), ngày sinh nhật tập đoàn 01/06, v.v
5. Địa chỉ làm việc
Văn phòng Hà Nội: Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng Hà Nội:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 41 Landmark 72 Keangnam, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

