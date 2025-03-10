Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Finy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Kim mới, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công ty là mô hình P2P lending, là doanh nghiệp Fintech, hệ thống của công ty bao gồm hệ thống quản lý nội bộ, web và app dành cho khách hàng.

Xây dựng giao diện cho hệ thống quản lý nội bộ của công ty

Xây dựng giao diện web cho các sản phẩm fintech của công ty dành cho khách hàng

Phối hợp với các nhóm làm việc khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công việc

Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của công ty

Thực hiện các công việc chuyên môn theo yêu cầu từ cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc có kinh nghiệm thực tiễn tương đương

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc

Thành thạo kỹ năng lập trình web: HTML, CSS, JavaScript, JQuery...

Sử dụng thành thạo ReactJS, biết sử dụng các framework như Angular JS, Vue JS, WordPress... là một lợi thế

Có kinh nghiệm làm việc với Restful API

Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới vào công việc

Tại Công ty cổ phần Finy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực. Thử việc 2 tháng hưởng 85%, kết quả tốt có thể rút ngắn thời gian thử việc.

Các chế độ thưởng quý, năm, thưởng vinh danh theo quy định công ty.

Phu cấp ăn trưa 35k/ngày, gửi xe

Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu, thẻ nhân viên, cardvisit, sim điện thoại...

Cơ hội đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng

Xét duyệt tăng lương, bậc chuyên viên định kỳ hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc.

Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ...

Tham gia các chế độ khác theo quy định của Luật pháp, Công ty: BHXH, chế độ ngày nghỉ....

Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

– Thời gian làm việc công ty:

Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng

Thứ 7: 8h00 – 12h00

Nghỉ Lễ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Finy

