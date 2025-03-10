Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Finy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Finy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Finy
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty cổ phần Finy

Frontend Developer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần Finy

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đại Kim mới, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công ty là mô hình P2P lending, là doanh nghiệp Fintech, hệ thống của công ty bao gồm hệ thống quản lý nội bộ, web và app dành cho khách hàng.
Xây dựng giao diện cho hệ thống quản lý nội bộ của công ty
Xây dựng giao diện web cho các sản phẩm fintech của công ty dành cho khách hàng
Phối hợp với các nhóm làm việc khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công việc
Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của công ty
Thực hiện các công việc chuyên môn theo yêu cầu từ cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc có kinh nghiệm thực tiễn tương đương
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc
Thành thạo kỹ năng lập trình web: HTML, CSS, JavaScript, JQuery...
Sử dụng thành thạo ReactJS, biết sử dụng các framework như Angular JS, Vue JS, WordPress... là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc với Restful API
Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới vào công việc

Tại Công ty cổ phần Finy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực. Thử việc 2 tháng hưởng 85%, kết quả tốt có thể rút ngắn thời gian thử việc.
Các chế độ thưởng quý, năm, thưởng vinh danh theo quy định công ty.
Phu cấp ăn trưa 35k/ngày, gửi xe
Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu, thẻ nhân viên, cardvisit, sim điện thoại...
Cơ hội đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng
Xét duyệt tăng lương, bậc chuyên viên định kỳ hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc.
Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ...
Tham gia các chế độ khác theo quy định của Luật pháp, Công ty: BHXH, chế độ ngày nghỉ....
Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
– Thời gian làm việc công ty:
Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng
Thứ 7: 8h00 – 12h00
Nghỉ Lễ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Finy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Finy

Công ty cổ phần Finy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Căn TT5-1B-25, Khu nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-frontend-developer-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job330679
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 33 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 198 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu
Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 33 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LAYOUTHUB
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 80 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẦU TRỜI XANH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD Công ty cổ phần Techcom Blockchain
20 - 25 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ WISTEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Ngân Hàng TMCP An Bình VNR500
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Frontend Developer LOTTE INNOVATE VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu LOTTE INNOVATE VIETNAM COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ ADA Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Phần mềm Vitex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phần mềm Vitex Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Ichibaone Platform
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Công Ty TNHH Entetsu Việt Nam
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ KATECH - VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần VCCorp - SohaGame
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG- TIN HỌC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOLASHI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPP TOÀN CẦU
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JUST ENGINEER
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần SANAN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LADIPAGE VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty TNHH Horus Productions
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm