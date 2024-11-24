Tuyển Game Developer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, toà nhà Diamond Flower , 48 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Game Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình phát triển và thiết kế game 2D.

Lập trình và triển khai các tính năng gameplay, hệ thống và logic game bằng ngôn ngữ của Unity.

Sử dụng các design pattern phù hợp để xây dựng hệ thống game linh hoạt và dễ bảo trì.

Quản lý mã nguồn của dự án bằng Git và thực hiện các thao tác kiểm tra và gộp mã.

Tối ưu hóa mã nguồn và tài nguyên để đảm bảo hiệu suất tốt nhất trên nhiều thiết bị.

Đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà, hấp dẫn và không gặp lỗi.

Tham dự cuộc họp với đội thiết kế để thảo luận ý tưởng và thông số kỹ thuật của game.

Lập kế hoạch và thực hiện các chức năng của game.

Chuyển đổi ý tưởng thiết kế thành game hoạt động.

Phát hiện và khắc phục lỗi và điểm hạn chế trong mã nguồn.

Xây dựng các bản nâng cấp cho game.

Duy trì hiệu suất của mã nguồn.

Phối hợp với đội Design, Art, Test để đáp ứng các Deadline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc với Unity Engine và phát triển game 2D từ 3 năm.

Thành thạo lập trình Unity theo hướng đối tượng (OOP).

Hiểu biết về các design pattern phổ biến trong phát triển game.

Kỹ năng sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản Git để quản lý mã nguồn.

Khả năng tối ưu hóa mã nguồn và tài nguyên để cải thiện hiệu suất game.

Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề.

Hiểu biết về thư viện Dotween Pro để tạo các hoạt cảnh và chuyển động mượt mà.

Kiến thức về vật lý 2D để xây dựng các tương tác và hiệu ứng chân thực.

Có kinh nghiệm ghép UI từ Figma và Unity

Có kinh nghiệm ghép các animation và hiệu ứng hình ảnh (VFX) vào game

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc cùng đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm và kỹ năng cao để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt.

Mức lương có điều chỉnh hàng năm.

Được đào tạo chuyên môn thiết kế sản phẩm cũng như quản lý dự án để phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc cực kỳ trẻ trung thân thiện, cởi mở, hòa đồng.

Du lịch cùng công ty, teambuilding

Thưởng đủ các ngày nghỉ lễ, quà sinh nhật, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Khám sức khỏe hàng năm tiêu chuẩn quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ARCHER STUDIO

