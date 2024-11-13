Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Mức lương
50 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 50 - 60 Triệu

Phụ trách bán hàng, chăm sóc khách hàng VIP của Công ty thuộc 1 trong các khu vực sau:
1. Khu vực MB02: Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình.
Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình.
2. Khu vực MB04: Hòa Bình , Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.
Hòa Bình , Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.
3. Khu vực MB05: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang.
: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang.
4. Khu vực MB06: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Với Mức Lương 50 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Trình dược viên và quản lý vùng.
Có ô tô riêng là lợi thế để thực hiện được công việc tự giao hàng hóa, chưa có điều kiên mua xe thì Công ty sẽ hỗ trợ giao hàng giai đoạn ban đầu.

Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 50 ->60 triệu/tháng
Lương cứng (15.000.000 ) + 10 triệu (phụ cấp) + 4→6% doanh số + thưởng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Chế độ phúc lợi tốt
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH
Thưởng các ngày lễ, tết, các chế độ khác ( Hiếu - Hỉ, Teambuiding...) theo quy định Công ty và Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

