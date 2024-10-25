Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách và thông tin từ công ty đến các Bệnh viện Giới thiệu sản phẩm của công ty đến các bệnh viện, bác sĩ Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng nhằm đạt chỉ tiêu phân bổ Thực hiện kế hoạch và chương trình Marketing đã hoạch định Xây dựng,phát triển và xác lập mối quan hệ với các khách hàng và địa bàn tiềm năng mới Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, mặt hàng theo sự chỉ đạo của cấp quản lý Phân tích nhu cầu thị trường, khách hàng và thông tin đối thủ cạnh tranh để đưa ra phương án kinh doanh phù hợp trong từng thời điểm Đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình marketing, tri ân khách hàng..... Thực hiện tổng hợp và báo cáo doanh số định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành dược hoặc các khối ngành Kinh tế Không yêu cầu kinh nghiệm Chấp nhận sinh viên mới ra trường Ưu tiên có kinh nghiệm trình dược viên bệnh viện Có mối quan hệ tốt tại các bệnh viện trong khu vực thành phố HCM hoặc các Tỉnh thành khác. Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt. Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần học hỏi. Có khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng. Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BNTN,...theo Luật lao động Thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NGUYÊN ANH KHOA

