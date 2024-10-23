Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội
- Hà Nội: B14/D13 KĐT MỚI CẦU GIẤY, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 11 Triệu
-Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty đến hệ thống phòng khám, phòng mạch trong khu vực được giao .
Gam hàng :
ofllovid 0s oflovid 00 cravit 0.5 Sanlein 0.1 cationorm karyuni flumetholon 0.1 và flumetholon n0.02 Allergysal Sante Lutax 15; Sante lutax 20
-Phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao
-Thực hiện đầy đủ chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng
-Thu thập thông tin về sản phẩm, phản hồi của khách hàng.
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp dược, ưu tiên có thêm chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương
Giới tính nam, ưu tiên chưa có gia đình
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.
Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản : 11 triệu
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật sau 2 tháng thử việc và các chế độ phúc lợi của Công ty
Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm, kỹ năng bán hàng
Môi trường làm việc năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
