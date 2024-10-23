Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu

Mức lương Từ 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B14/D13 KĐT MỚI CẦU GIẤY, DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY, HÀ NỘI, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 11 Triệu

-Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty đến hệ thống phòng khám, phòng mạch trong khu vực được giao .

Gam hàng :

ofllovid 0s oflovid 00 cravit 0.5 Sanlein 0.1 cationorm karyuni flumetholon 0.1 và flumetholon n0.02 Allergysal Sante Lutax 15; Sante lutax 20

-Phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao

-Thực hiện đầy đủ chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng

-Thu thập thông tin về sản phẩm, phản hồi của khách hàng.

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp dược, ưu tiên có thêm chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương Giới tính nam, ưu tiên chưa có gia đình Kinh nghiệm ít nhất 1 năm Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng. Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 11 triệu Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật sau 2 tháng thử việc và các chế độ phúc lợi của Công ty Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm, kỹ năng bán hàng Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Hà tại Hà Nội

