Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH MTV AN KHANG PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 113 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu danh mục sản phẩm của công ty đến khách hàng là nhà thuốc, khách hàng cá nhân,... Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty; Triển khai công tác bán hàng, chương trình khuyến mãi đến khách hàng. Thực hiện giao dịch với khách hàng, các thủ tục đặt hàng và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng; Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty; Báo cáo về kết quả trình dược và doanh số mỗi ngày, tuần, tháng và có đề xuất thích hợp để giải quyết các nhu cầu khách hàng, thúc đẩy doanh số.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành liên quan: Dược, Y, Kinh tế, Thương mại... Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm trình dược viên kênh OTC, ETC; Tố chất: chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm với công việc; Kỹ năng: kỹ năng giao tiếp tốt, tìm kiếm thông tin, phân tích tổng hợp;

Tại CÔNG TY TNHH MTV AN KHANG PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net: 6.000.000 - 10.000.000 (trao đổi khi phỏng vấn) + Hoa hồng (Thu nhập: 10.000.000 - 20.000.000) Công ty đóng Bảo hiểm xã hội 100%; Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm; Các khoản phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết...; Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV AN KHANG PHARMA

