Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

+ Sắp xếp kế hoạch xe đóng trả hàng hàng ngày theo kế hoạch nhận từ Cus

+ Thu xếp việc đóng kết hợp cho các xe một cách tối ưu

+ Hướng dẫn tài xế cách thức chọn và giám sát tình trạng vỏ container khi đóng/ trả hàng tại các kho

+ Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng container khi lái xe lấy container đi đóng hàng, phê duyệt container đi đóng hàng

+ Thực hiện các công việc khảo sát kho, quy trình đóng hàng hoặc khi các xe container gặp sự cố ở kho về hàng hóa cần đại diện Công ty xuống giải quyết

+ Tìm kiếm thêm nhà thầu phụ về vận chuyển đường bộ (xe container/xe tải) để đáp ứng nhu cầu đóng hàng của công ty khi sản lượng tăng thêm

+ Phụ trách việc điều hành xe container theo quy trình quản lý đội xe

+ Theo dõi việc định mức dầu của các xe tiêu thụ và đổ dầu cho xe.

+ Chấm công cho lái xe và giao nhận, kiểm tra việc tính lương cuối tháng cho lái xe theo định mức của Công ty.

+ Thực hiện việc điều phối nhân viên giao nhận, kiểm đếm hàng hóa.

+ Tính toán và thực hiện tối ưu công tác cắt mooc quay đầu để nâng cao hiệu quả đội xe.

+ Tính toán đầy đủ các chi phí khi có tuyến khai thác mới hoặc làm bài thầu mới của Công ty.

+ Kiểm tra và đảm bảo toàn bộ lái xe được huấn luyện, đào tạo và có đủ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của các kho/ nhà máy.