Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 1, 6

- 8 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

+ Sắp xếp kế hoạch xe đóng trả hàng hàng ngày theo kế hoạch nhận từ Cus
+ Thu xếp việc đóng kết hợp cho các xe một cách tối ưu
+ Hướng dẫn tài xế cách thức chọn và giám sát tình trạng vỏ container khi đóng/ trả hàng tại các kho
+ Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng container khi lái xe lấy container đi đóng hàng, phê duyệt container đi đóng hàng
+ Thực hiện các công việc khảo sát kho, quy trình đóng hàng hoặc khi các xe container gặp sự cố ở kho về hàng hóa cần đại diện Công ty xuống giải quyết
+ Tìm kiếm thêm nhà thầu phụ về vận chuyển đường bộ (xe container/xe tải) để đáp ứng nhu cầu đóng hàng của công ty khi sản lượng tăng thêm
+ Phụ trách việc điều hành xe container theo quy trình quản lý đội xe
+ Theo dõi việc định mức dầu của các xe tiêu thụ và đổ dầu cho xe.
+ Chấm công cho lái xe và giao nhận, kiểm tra việc tính lương cuối tháng cho lái xe theo định mức của Công ty.
+ Thực hiện việc điều phối nhân viên giao nhận, kiểm đếm hàng hóa.
+ Tính toán và thực hiện tối ưu công tác cắt mooc quay đầu để nâng cao hiệu quả đội xe.
+ Tính toán đầy đủ các chi phí khi có tuyến khai thác mới hoặc làm bài thầu mới của Công ty.
+ Kiểm tra và đảm bảo toàn bộ lái xe được huấn luyện, đào tạo và có đủ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của các kho/ nhà máy.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

