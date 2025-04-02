Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
- Hồ Chí Minh: Lầu 1, 6
- 8 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
+ Sắp xếp kế hoạch xe đóng trả hàng hàng ngày theo kế hoạch nhận từ Cus
+ Thu xếp việc đóng kết hợp cho các xe một cách tối ưu
+ Hướng dẫn tài xế cách thức chọn và giám sát tình trạng vỏ container khi đóng/ trả hàng tại các kho
+ Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng container khi lái xe lấy container đi đóng hàng, phê duyệt container đi đóng hàng
+ Thực hiện các công việc khảo sát kho, quy trình đóng hàng hoặc khi các xe container gặp sự cố ở kho về hàng hóa cần đại diện Công ty xuống giải quyết
+ Tìm kiếm thêm nhà thầu phụ về vận chuyển đường bộ (xe container/xe tải) để đáp ứng nhu cầu đóng hàng của công ty khi sản lượng tăng thêm
+ Phụ trách việc điều hành xe container theo quy trình quản lý đội xe
+ Theo dõi việc định mức dầu của các xe tiêu thụ và đổ dầu cho xe.
+ Chấm công cho lái xe và giao nhận, kiểm tra việc tính lương cuối tháng cho lái xe theo định mức của Công ty.
+ Thực hiện việc điều phối nhân viên giao nhận, kiểm đếm hàng hóa.
+ Tính toán và thực hiện tối ưu công tác cắt mooc quay đầu để nâng cao hiệu quả đội xe.
+ Tính toán đầy đủ các chi phí khi có tuyến khai thác mới hoặc làm bài thầu mới của Công ty.
+ Kiểm tra và đảm bảo toàn bộ lái xe được huấn luyện, đào tạo và có đủ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của các kho/ nhà máy.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI