Tuyển Giám đốc điều hành Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mô tả công việc

• Định kỳ tính toán tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của NHNN

• Định kỳ thực hiện công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của NHNN

• Đầu mối quản lý dự án tính tỷ lệ an toàn vốn theo Basel 3, theo dõi và báo cáo tiến độ dự án

• Đánh giá hiện trạng của ngân hàng so với yêu cầu tuân thủ IRB, xây dựng các tài liệu về IRB.

• Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống tính toán phục vụ tính toán CAR theo Basel 3.

• Lập báo cáo gửi NHNN, NH mẹ hoặc các báo cáo khác theo yêu cầu.

• Thực hiện các công việc được chỉ định khác.