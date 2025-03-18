Tuyển Giám đốc điều hành Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 34, Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 500 - 1 Triệu
Mô tả công việc
• Định kỳ tính toán tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của NHNN
• Định kỳ thực hiện công bố thông tin về tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của NHNN
• Đầu mối quản lý dự án tính tỷ lệ an toàn vốn theo Basel 3, theo dõi và báo cáo tiến độ dự án
• Đánh giá hiện trạng của ngân hàng so với yêu cầu tuân thủ IRB, xây dựng các tài liệu về IRB.
• Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống tính toán phục vụ tính toán CAR theo Basel 3.
• Lập báo cáo gửi NHNN, NH mẹ hoặc các báo cáo khác theo yêu cầu.
• Thực hiện các công việc được chỉ định khác.
Với Mức Lương 500 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong dự án Basel hoặc phát triển hệ thống/cơ sở dữ liệu/mô hình.
• Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, MS Office (Excel, Word and Power Point)
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
