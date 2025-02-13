Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Đọc hiểu bản vẽ 3D, 2D, Spec vật liệu (xây dựng, nội thất, MEP, ...)

- Lập kế hoạch và triển khai các công việc cho dự án.

- Điều hành một số giám sát thi công, quản lý một số dự án đảm bảo thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, các quy chuẩn, đồng thời phải đảm bảo thi công theo đúng tiến độ và chất lượng công trình.

- Tương tác các phòng ban nội bộ, triển khai công việc cho các phòng ban nắm và hiểu được các công việc cần triển khai các dự án đang thực hiện.

- Hướng dẫn các nhà thầu thực hiện công việc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như bản vẽ đã được phê duyệt giữa nhà thầu, tư vấn và chủ dầu tư.

- Kiểm soát các nhà thầu thực hiện các hạng mục theo đúng hợp đồng ở các giai đoạn.

- Làm việc với Chủ Đầu Tư, Tư Vấn Giám Sát và các nhà thầu để đảm bảo các công việc của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã được duyệt.

- Điều hành mọi hoạt động của dự án được giao, chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về công việc được phân công.

- Tham mưu cho Ban giám đốc về lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án.

- Thay mặt Ban Dự án thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại trong quá trình thực hiện dự án.