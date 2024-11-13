Tuyển Giám đốc vận hành MIZA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại MIZA GROUP
- Hà Nội: Khu CN vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh
Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Từ 80 Triệu
Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn cho công ty trong lĩnh vực sản xuất
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra
Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, khách hàng lớn và các bên liên quan
Đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng của công ty như đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao, xây dựng văn hóa công ty
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn trong ngành sản xuất
Báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất phương hướng phát triển lên Hội đồng quản trị
Với Mức Lương Từ 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc
Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro tốt
Hiểu biết sâu rộng về thị trường và xu hướng ngành sản xuất
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ xuất sắc
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Trình độ tiếng Anh thành thạo
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan đến sản xuất
Tại MIZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền quyết định cao trong việc điều hành và phát triển công ty
Cơ hội được làm việc với Hội đồng quản trị và các đối tác chiến lược hàng đầu
Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và gia đình
Xe ô tô riêng đưa đón
Các chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe định kỳ
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo quản lý cấp cao trong và ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MIZA GROUP
