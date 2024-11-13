Tuyển Giám đốc vận hành MIZA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 80 Triệu

Mức lương Từ 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CN vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Từ 80 Triệu

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn cho công ty trong lĩnh vực sản xuất

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra

Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, khách hàng lớn và các bên liên quan

Đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng của công ty như đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao, xây dựng văn hóa công ty

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn trong ngành sản xuất

Báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất phương hướng phát triển lên Hội đồng quản trị

Với Mức Lương Từ 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực sản xuất

Có tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo xuất sắc

Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề và quản lý rủi ro tốt

Hiểu biết sâu rộng về thị trường và xu hướng ngành sản xuất

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ xuất sắc

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả

Trình độ tiếng Anh thành thạo

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan đến sản xuất

Tại MIZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng cạnh tranh, tương xứng với năng lực và trách nhiệm

Quyền quyết định cao trong việc điều hành và phát triển công ty

Cơ hội được làm việc với Hội đồng quản trị và các đối tác chiến lược hàng đầu

Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và gia đình

Xe ô tô riêng đưa đón

Các chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe định kỳ

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo quản lý cấp cao trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MIZA GROUP

