Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: FUJILUX Biệt thựT14
- C1, sunrise G, The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
Thiết lập quy trình làm việc hiệu quả nhằm tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng công việc.
Đề ra các chính sách phù hợp với Công ty trong từng giai đoạn.
Phối hợp với CEO để xây dựng chiến lược mở rộng thị trường
Tối ưu chi phí vận hành, quản lý tài chính, đảm bảo tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận bền vững.
Lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong vận hành.
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
