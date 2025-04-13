Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Thiết lập quy trình làm việc hiệu quả nhằm tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng công việc.

Đề ra các chính sách phù hợp với Công ty trong từng giai đoạn.

Phối hợp với CEO để xây dựng chiến lược mở rộng thị trường

Tối ưu chi phí vận hành, quản lý tài chính, đảm bảo tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận bền vững.

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong vận hành.