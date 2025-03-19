Tuyển Giám đốc vận hành Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Giám đốc vận hành Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9.Tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Hỗ trợ CEO xây dựng và triển khai chiến lược tài chính trong dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp.
Đánh giá và đề xuất các chính sách tài chính nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Phân tích tình hình tài chính của Công ty, quản lý dòng tiền và phân bổ ngân sách hợp lý.
Kiểm soát dòng tiền ra vào để đảm bảo tính thanh khoản và tối ưu nguồn vốn hoạt động
Quản lý ngân sách và đảm bảo sử dụng tài chính hiệu quả theo kế hoạch đã được phê duyệt
Phối hợp với các phòng ban để xây dựng dự báo tài chính và kế hoạch chi tiêu hàng năm.
Giám sát và tối ưu hóa quy trình vận hành để nâng cao hiệu suất làm việc bộ phận Tổng Công ty.
Đảm bảo các bộ phận vận hành khối Tổng Công ty hoạt động theo đúng chiến lược của Công ty.
Quản lý các rủi ro vận hành và đề xuất biện pháp phòng ngừa.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán;
Có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và từng giữ chức vụ Trưởng phòng trở lên
Có kinh nghiệm quản lý hệ thống tài chính của công ty xây dựng, thiết kế.
Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
Khả năng phân tích và đưa ra quyết định; Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp tốt.
Xây dựng mối quan hệ /mạng lưới quan hệ tốt.
Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan Thuế và Kiểm toán
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Là một sân chơi đủ phạm vi và khía cạnh hoạt động cho một người cầu thị sự phát triển, được tham gia vào toàn bộ quá trình vận hành của Doanh nghiệp.
Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển năng lực, thu nhập, phát triển con người, đi kèm với tốc độ phát triển của công ty
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Thời gian làm việc: Mỗi ngày 8h00 Từ T2-T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 4 - Khối thương mại - Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

