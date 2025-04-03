Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

Giám đốc vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Handico, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch phát triển doanh số và kế hoạch theo từng kỳ
Giám sát hoạt động hàng ngày của phòng ban thiết kế, kinh doanh theo hệ thống vận hành, quy trình đã có sẵn
Xây dựng các giải pháp tăng cường hiệu quả vận hành của đơn vị
Đảm bảo các phòng ban phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để đạt được mục tiêu kinh doanh
Xây dựng và quản lý ngân sách vận hành của đơn vị thành viên
Đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 4-5 năm ở vị trí COO hoặc các vị trí quản lý tương tự.
Có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình.
Có khả năng hiểu và đóng góp ý kiến vào chiến lược kinh doanh và việc điều hành công ty.
Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Kinh doanh, Marketing, Xây dựng, Kiến trúc Nội thất
Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh.
Quyết đoán trong việc đưa ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Là một sân chơi đủ phạm vi và khía cạnh hoạt động cho một người cầu thị sự phát triển, được hưởng lợi tức theo hoạt động kinh doanh của đơn vị, và định hướng trở thành cổ đông chiến lược của đơn vị kinh doanh.
Được cung cấp các nền tảng quản trị bài bản và đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều năm từ Biscons
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển năng lực, thu nhập, phát triển con người, đi kèm với tốc độ phát triển của công ty
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Thời gian làm việc: Mỗi ngày 8h00 đến 17h30. Từ T2-T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Đai Mễ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-van-hanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job344617
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Hạn nộp: 24/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Hạn nộp: 24/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc vận hành Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BM Trading Join Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 55 Triệu CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
35 - 55 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm