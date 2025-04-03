Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Handico, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch phát triển doanh số và kế hoạch theo từng kỳ

Giám sát hoạt động hàng ngày của phòng ban thiết kế, kinh doanh theo hệ thống vận hành, quy trình đã có sẵn

Xây dựng các giải pháp tăng cường hiệu quả vận hành của đơn vị

Đảm bảo các phòng ban phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để đạt được mục tiêu kinh doanh

Xây dựng và quản lý ngân sách vận hành của đơn vị thành viên

Đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân sự

Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 4-5 năm ở vị trí COO hoặc các vị trí quản lý tương tự.

Có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình.

Có khả năng hiểu và đóng góp ý kiến vào chiến lược kinh doanh và việc điều hành công ty.

Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Kinh doanh, Marketing, Xây dựng, Kiến trúc Nội thất

Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh.

Quyết đoán trong việc đưa ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Là một sân chơi đủ phạm vi và khía cạnh hoạt động cho một người cầu thị sự phát triển, được hưởng lợi tức theo hoạt động kinh doanh của đơn vị, và định hướng trở thành cổ đông chiến lược của đơn vị kinh doanh.

Được cung cấp các nền tảng quản trị bài bản và đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều năm từ Biscons

Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng

Nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển năng lực, thu nhập, phát triển con người, đi kèm với tốc độ phát triển của công ty

Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng lễ tết, du lịch hàng năm, phụ cấp gửi xe theo chính sách công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Thời gian làm việc: Mỗi ngày 8h00 đến 17h30. Từ T2-T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM

