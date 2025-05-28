Tuyển Giám đốc vận hành HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

Mức lương
22 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 22 - 27 Triệu

Lập kế hoạch và giám sát hoạt động vận hành toàn bộ dự án, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định.
Quản lý và điều phối các nguồn lực (nhân sự, tài chính, vật chất) để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của dự án.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Phát triển và triển khai các chiến lược, quy trình vận hành mới nhằm cải thiện hiệu quả và năng suất.
Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, đưa ra các giải pháp khắc phục.
Phân tích dữ liệu vận hành, báo cáo kết quả và đưa ra đề xuất cải tiến.
Quản lý rủi ro và đảm bảo sự liên tục trong hoạt động.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp.
Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển của dự án.
Quản lý ngân sách và chi phí vận hành dự án.

Với Mức Lương 22 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, Giám đốc lĩnh vực có liên quan ưu tiên chuyên ngành báo chí.
Hiểu biết sâu rộng về các hoạt động vận hành, quản lý chuỗi cung ứng.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ, phân công công việc hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
Thành thạo tin học văn phòng(Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực cao và làm việc trong môi trường năng động.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan đến báo chí.

Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 142 Lê Duẩn , Đống Đa, Hà Nội

