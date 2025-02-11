Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bình Minh Tải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu

• Lập kế họach về khối lượng, phân tích luồng tuyến/ hàng hóa, chiều vận tải đi/về. và thực hiện phân bổ, điều động phương tiện vận chuyển đi từ điểm nhận tới điểm giao theo yêu cầu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận chuyển của đối tác khách hàng đạt hiệu quả cao nhất.

• Quản lý, kiểm soát tình hình thực hiện vận chuyển theo đúng qui định và qui trình giao nhận hàng hóa của Công ty.

• Phúc đáp khiếu nại, thắc mắc cho khách hàng về những vấn đề liên quan đến việc giao nhận hàng hóa.

• Kiểm soát hệ thống việc tiêu thụ nhiên liệu, tuân thủ bảo quản hàng hóa (nhiệt độ) và hành trình (GPS) của phương tiện vận chuyển.

• Tổng hợp số liệu và làm báo cáo:

- Báo cáo hàng ngày: số lượng xe đi/ về.

- Đề xuất chi phí, kiểm tra, xác nhận các chi phí, thủ tục tạm ứng, hoàn ứng của lái xe.

- Báo cáo hàng tháng: Bảng kê khối lượng vận chuyển, hiệu quả doanh thu/chi phí.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận Quản lý Điều hành về việc điều hành vận chuyển hàng hóa.