Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Bạn có mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp? bạn có kỹ năng kiểm soát chất lượng dịch vụ? Bạn mong muốn làm việc với những khách hàng đòi hỏi chất lượng cao nhất? Bạn mong muốn dẫn dắt một tập thể tiến lên phía trước? bạn không ngại khó khăn?
Chúng tôi chào đón những người như bạn, Công ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương (Pacific Container Lines - PCL) chuyên cung cấp dịch vụ logistic cho các tập đoàn đa quốc gia cần tuyển Điều phối đội xe container tại Hải Phòng:
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lên kế hoạch đóng trả tối ưu cho đội xe. Triển khai thực hiện kế hoạch đóng trả, quản lý thời gian xe lên kho.
- Phối hợp tốt với các bộ phận trong công ty để lên kế hoạch đóng trả.
- Quản lý, kiểm soát chất lượng vỏ container, đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng yêu cầu.
- Quản lý tốt đội ngũ lái xe thực hiện kế hoạch chạy xe, bảo quản bảo dưỡng xe.
- Có quan hệ tốt với các nhà xe.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

