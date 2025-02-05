Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 15 Triệu

Bạn có mong muốn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp? bạn có kỹ năng kiểm soát chất lượng dịch vụ? Bạn mong muốn làm việc với những khách hàng đòi hỏi chất lượng cao nhất? Bạn mong muốn dẫn dắt một tập thể tiến lên phía trước? bạn không ngại khó khăn?

Chúng tôi chào đón những người như bạn, Công ty Cổ phần Vận tải biển Container Thái Bình Dương (Pacific Container Lines - PCL) chuyên cung cấp dịch vụ logistic cho các tập đoàn đa quốc gia cần tuyển Điều phối đội xe container tại Hải Phòng:

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lên kế hoạch đóng trả tối ưu cho đội xe. Triển khai thực hiện kế hoạch đóng trả, quản lý thời gian xe lên kho.

- Phối hợp tốt với các bộ phận trong công ty để lên kế hoạch đóng trả.

- Quản lý, kiểm soát chất lượng vỏ container, đáp ứng tiêu chuẩn khách hàng yêu cầu.

- Quản lý tốt đội ngũ lái xe thực hiện kế hoạch chạy xe, bảo quản bảo dưỡng xe.

- Có quan hệ tốt với các nhà xe.