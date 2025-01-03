Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lach Huyen port, tt. Cát Hải, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉ đạo các hoạt động của BQLDA, TVGS, ĐVTC tại dự án được phân công, cụ thể:
• Chỉ đạo thực hiện đúng biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động các gói thầu thuộc dự án.
• Chỉ đạo các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ tổng thể cũng như tiến độ chi tiết các gói thầu thuộc dự án.
• Chỉ đạo thực hiện công tác thanh toán, quyết toán các gói thầu thuộc dự án theo đúng quy định của tập đoàn
• Kiểm xoát, xác nhận khối lượng công việc thực hiện đối với các nhà thầu liên quan đến dự án
• Quản lý, giám sát, kiểm xoát biện pháp thi công của các nhà thầu của dự án
• Quản lý và kiểm xoát khối lượng, giá trị phát sinh trong quá trình thi công dự án
• Báo cáo Ban lãnh đạo tập đoàn, các phòng ban liên quan về chất lượng, khối lượng thực hiện, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, của dự án
• Tham gia tư vấn cho Ban lãnh đạo về các vấn đề kỹ thuật, đánh giá năng lực, biện pháp thi công, giá thành, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tiến độ gói thầu, hợp đồng giao thầu
• Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bàn giao dự án đưa vào sử dụng, bàn giao cho khách hàng, bàn giao cho Ban quản trị...
• Chủ trì phối hợp với các nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị thực hiện công tác hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ, quy trình bảo trì cho đơn vị quản lý vận hành dự án
• Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thi công dự án

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh - Edge

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Tầng 18, Tòa VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

