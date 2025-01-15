Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VAN DER LEUN VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý và giám sát các công việc liên quan đến dự án được phân công chỉ đạo bởi ban giám đốc.

• Tiếp nhận các yêu cầu khách hàng và dự án mới. Kiểm tra tài liệu kỹ thuật đánh giá khả năng thực hiện. Thiết lập cuộc họp với các trưởng bộ phận kỹ thuật giải quyết yêu cầu khách hàng/ dự án mới nếu khả thi.

• Khởi tạo mã dự án trên phần mềm và project folder trên server để quản lý toàn bộ hồ sơ/ tài liệu theo quy định chung của phòng kỹ thuật. Lập kế hoạch tổng thể triển khai dự án.

• Dự tính giá trị vật tư và nhân công cho dự án trước khi triển khai. Kiểm soát và cập nhật giá trị nhân công/ vật tư kịp thời báo cáo trưởng dự án NL khi giá trị dự án vượt dự tính ban đầu. Cập nhật mã panel trên form timesheet tiêu chuẩn VDL VN.

• Cầu nối thông tin dự án giữa VDL NL và VDL VN. Tổ chức các cuộc họp hàng tuần xử lý các công việc liên quan, cập nhật tiến độ dự án hàng tuần và báo cáo trưởng dự án NL và các bộ phận liên quan. Lập các báo cáo liên quan đến kỹ thuật/ sản xuất (sửa đổi bản vẽ/vật tư/test report/certificate/check list/FAT chứng từ) gửi cho VDL NL.

• Liên hệ với khách hàng/đăng kiểm xử lý các công việc liên quan.

• Tính toán phần nhân công cho các dự án sản xuất/service triển khai ở Việt Nam gửi bộ phận tài chính. Tiếp nhận và kiểm tra giá trị tính toán tổng hợp các đợt hàng xuất khẩu. So sánh/đánh giá/điều chỉnh/lập báo cáo về giá trị thực của dự án so với budget/MRP plan gửi lãnh đạo công ty và trưởng dự án.

• Tham vấn cho ban lãnh đạo công ty về sáng kiến, cải tiến, các đề xuất trong công việc quản lý dự án nhằm thỏa mãn hơn nhu cầu của khách hàng.