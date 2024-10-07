Tuyển Giám đốc dự án Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lầu 6 Số 39B Trường Sơn, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Vị trí Giám Đốc dự án đang tìm kiếm là người chủ trì toàn bộ hoạt động của Dự Án “Vận chuyển Đường biển & quốc tế”, là thủ lĩnh xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển cho toàn bộ dự án sẽ là người tạo ra bước ngoặt định hướng mới của NETCO Post.

Xây dựng chiến lược và phát triển quy trình vận hành cho dự án. Làm việc trực tiếp với CEO và Ban lãnh đạo để xác định và thực hiện chiến lược. Lập kế hoạch, lên phương án phát triển kinh doanh dự án. Tổ chức triển khai và kết nối với các bộ phận liên quan. Xây dựng cơ cấu nhân sự phục vụ thực hiện dự án, tuyển dụng, quản lý, phân công giao việc cho dự án. Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh Theo dõi tiến độ công việc, báo cáo tình hình công việc định kỳ cho Ban Giám Đốc Một số công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc.

Xây dựng chiến lược và phát triển quy trình vận hành cho dự án. Làm việc trực tiếp với CEO và Ban lãnh đạo để xác định và thực hiện chiến lược.

Lập kế hoạch, lên phương án phát triển kinh doanh dự án.

Tổ chức triển khai và kết nối với các bộ phận liên quan.

Xây dựng cơ cấu nhân sự phục vụ thực hiện dự án, tuyển dụng, quản lý, phân công giao việc cho dự án.

Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh

Theo dõi tiến độ công việc, báo cáo tình hình công việc định kỳ cho Ban Giám Đốc Một số công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính, độ tuổi: Nam/nữ, độ tuổi: 28- 40 tuổi Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các khối ngành kinh tế/thương mại/quản trị kinh doanh/ ngoại thương. Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực phát triển mảng Vận tài hàng quốc tế/biển/ Đông lạnh. Giỏi bán hàng, đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm. Chủ động, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.

Giới tính, độ tuổi: Nam/nữ, độ tuổi: 28- 40 tuổi

Giới tính, độ tuổi:

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các khối ngành kinh tế/thương mại/quản trị kinh doanh/ ngoại thương.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực phát triển mảng Vận tài hàng quốc tế/biển/ Đông lạnh.

Giỏi bán hàng, đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm.

Chủ động, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn thỏa thuận (Thỏa thuận phù hợp năng lực và kinh nghiệm). Du lịch trong nước và nước ngoài. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định. Nghỉ phép có hưởng lương 1 ngày/tháng, tối đa 12 ngày/năm, thưởng tết, thưởng các ngày lễ trong năm. Cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong nước và quốc tế. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Team building, du lịch hàng năm, thưởng các ngày lễ thành lập công ty.

Thu nhập hấp dẫn thỏa thuận (Thỏa thuận phù hợp năng lực và kinh nghiệm).

Du lịch trong nước và nước ngoài.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định.

Nghỉ phép có hưởng lương 1 ngày/tháng, tối đa 12 ngày/năm, thưởng tết, thưởng các ngày lễ trong năm.

Cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong nước và quốc tế.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Team building, du lịch hàng năm, thưởng các ngày lễ thành lập công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin