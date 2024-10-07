Tuyển Giám đốc dự án Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO

Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lầu 6 Số 39B Trường Sơn, Tân Bình

Vị trí Giám Đốc dự án đang tìm kiếm là người chủ trì toàn bộ hoạt động của Dự Án “Vận chuyển Đường biển & quốc tế”, là thủ lĩnh xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển cho toàn bộ dự án sẽ là người tạo ra bước ngoặt định hướng mới của NETCO Post.
Xây dựng chiến lược và phát triển quy trình vận hành cho dự án. Làm việc trực tiếp với CEO và Ban lãnh đạo để xác định và thực hiện chiến lược. Lập kế hoạch, lên phương án phát triển kinh doanh dự án. Tổ chức triển khai và kết nối với các bộ phận liên quan. Xây dựng cơ cấu nhân sự phục vụ thực hiện dự án, tuyển dụng, quản lý, phân công giao việc cho dự án. Nghiên cứu thị trường và các đối thủ cạnh tranh Theo dõi tiến độ công việc, báo cáo tình hình công việc định kỳ cho Ban Giám Đốc Một số công việc phát sinh khác trong quá trình làm việc.
Giới tính, độ tuổi: Nam/nữ, độ tuổi: 28- 40 tuổi Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các khối ngành kinh tế/thương mại/quản trị kinh doanh/ ngoại thương. Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực phát triển mảng Vận tài hàng quốc tế/biển/ Đông lạnh. Giỏi bán hàng, đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm. Chủ động, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên các khối ngành kinh tế/thương mại/quản trị kinh doanh/ ngoại thương.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực phát triển mảng Vận tài hàng quốc tế/biển/ Đông lạnh.
Giỏi bán hàng, đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm.
Chủ động, sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn thỏa thuận (Thỏa thuận phù hợp năng lực và kinh nghiệm). Du lịch trong nước và nước ngoài. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định. Nghỉ phép có hưởng lương 1 ngày/tháng, tối đa 12 ngày/năm, thưởng tết, thưởng các ngày lễ trong năm. Cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong nước và quốc tế. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động. Team building, du lịch hàng năm, thưởng các ngày lễ thành lập công ty.
Thu nhập hấp dẫn thỏa thuận (Thỏa thuận phù hợp năng lực và kinh nghiệm).
Du lịch trong nước và nước ngoài.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định.
Nghỉ phép có hưởng lương 1 ngày/tháng, tối đa 12 ngày/năm, thưởng tết, thưởng các ngày lễ trong năm.
Cơ hội tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong nước và quốc tế.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Team building, du lịch hàng năm, thưởng các ngày lễ thành lập công ty.

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO

Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Tầng 8 - Tháp B - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

