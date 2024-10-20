Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa, Thiệu Hoá

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

● Nghiên cứu thị trường, quản lý và chịu trách nhiệm chương trình marketing và doanh thu tại huyện quản lý.

● Quản lý, điều hành và phát triển kênh bán, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,...

● Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, các gói dịch vụ mới phù hợp với thị trường.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tuổi dưới 32

● Trình độ: Đại học/Kinh tế, QTKD, Marketing, Ngoại thương, CNTT, Ngành Xây dựng,...

● Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm viêc ở vị trí, lĩnh vực tương đương.

● Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

●Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....

● Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.

● Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

