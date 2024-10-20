Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa, Thiệu Hoá
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
● Nghiên cứu thị trường, quản lý và chịu trách nhiệm chương trình marketing và doanh thu tại huyện quản lý.
● Quản lý, điều hành và phát triển kênh bán, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,...
● Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, các gói dịch vụ mới phù hợp với thị trường.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Tuổi dưới 32
● Trình độ: Đại học/Kinh tế, QTKD, Marketing, Ngoại thương, CNTT, Ngành Xây dựng,...
● Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm viêc ở vị trí, lĩnh vực tương đương.
● Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
●Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....
● Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.
● Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
