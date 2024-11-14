Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỄN THÔNG MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104 Nguyễn Xí, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Lập kế hoạch mở đại lý/ NPP tại các quận, tỉnh , thành phố trong khu vực mình phụ trách. Tìm kiếm và đánh giá,đảm bảo NPP đủ năng lực phân phối cho công ty.

Đảm bảo sản phẩm được bao phủ đầy đủ trên các cửa hàng cửa hiệu trong địa bàn mình phụ trách thông qua đội ngũ sales trực tiếp từ công ty hoặc gian tiếp thông qua hệ thống NPP.

Phát triển thương hiệu cho Công Ty theo từng vùng, Miền.

Thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về thị trường,các hoạt động của đối thủ cạnh tranh, phân tích để đưa ra cách chính sách thức đẩy doanh số.

Xây dựng và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cho cá nhân, và các cấp nhân viên bên dưới, các NPP theo tháng, quý, năm

Xây dựng và thực thi hiệu quả ngân sách MKT

Kiểm soát lượng hàng tồn kho tại công ty cùng như tại NPP nhằm đảm bảo không để thiếu hàng bán tại NPP cũng như hàng hết date tại thị trường.

Quản lý - huấn luyện đội ngủ nhân viên đảm bảo tuân thủ nội quy quy định làm việc của công ty cũng như NPP, nâng cao hiệu quả năng suất làm việc của bộ phận mình phụ trách.

Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch kinh doanh năm, quý , tháng cho toàn Kênh

Đề xuất và triển khai các chiết lượt, kế hoạch kinh doanh và Marketing ngắn hạn và dài hạn cho Kênh

Tổ chức các chương trình hỗ trợ bán hàng, giới thiệu sản phẩm tại địa bàn;

Phân tích và tổng hợp số liệu, đưa ra các nhận định và đề xuất có liên quan đến hoạt động và hiệu quả kinh doanh tại khu vực được phân công phụ trách

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương liên quan đến quản lý và kinh doanh phân phối/bán sỉ Sản phẩm sữa - ưu tiên ứng viên có networking tốt với NPP, khách hàng.

Am hiểu và có kinh nghiệm mở hệ thống phân phối liên quan đến ngành Sữa, Thực phẩm dinh dưỡng (vitamin – ngũ cốc...)

Kỹ năng thương lượng và đàm phán thương mại tốt.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Có khả năng tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển nguồn nhân lực dưới quyền

Kỹ năng quản lý điều hành

Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Khả năng làm việc độc lập, và làm việc nhóm, hoạt động bán hàng ngoài thị trường

Tư duy logic, nhạy bén trong kinh doanh, đa ngành, sang tạo, am hiểu văn hóa kinh doanh khu vực phụ trách.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỄN THÔNG MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 30.000.000 trở lên + hoa hồng doanh số

Lương, phụ cấp xăng xe, điện thoại, chi phí công tác tỉnh , KPI doanh số

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi ( sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ...) và đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động.

Được đi du lịch hàng năm.

Lương tháng 13

Ngày nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỄN THÔNG MIỀN NAM

