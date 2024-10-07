Tuyển Giám Đốc thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 1501, tầng 15 tòa nhà 17T6, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Tham mưu Ban Giám đốc về kế hoạch và phát triển kinh doanh mở rộng thị trường, các mục tiêu kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, năm.

2. Triển khai các hoạt động kinh doanh logistics của Công ty như sau:

Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh logictics của công ty Thực hiện quản lý, tổ chức, giám sát công việc các phòng ban thuộc quyền quản lý Giám sát và quản lý chịu trách nhiệm đối với hiệu quả của các bộ phận, kịp thời tìm các giải pháp hỗ trợ xử lý để đạt được mục tiêu chung Thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh trong thực hiện các hợp đồng Thiết lập mối quan hệ với đối tác, khách hàng vì mục tiêu kinh doanh của Công ty. Đề xuất, xây dựng cải tiến các quy trình có liên quan cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty Đào tạo, đánh giá nhân sự trực tiếp phụ trách Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc. Thực hiện các ủy quyền, phân công khác của Ban giám đốc

Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh logictics của công ty

Thực hiện quản lý, tổ chức, giám sát công việc các phòng ban thuộc quyền quản lý

Giám sát và quản lý chịu trách nhiệm đối với hiệu quả của các bộ phận, kịp thời tìm các giải pháp hỗ trợ xử lý để đạt được mục tiêu chung

Thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh trong thực hiện các hợp đồng

Thiết lập mối quan hệ với đối tác, khách hàng vì mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Đề xuất, xây dựng cải tiến các quy trình có liên quan cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty

Đào tạo, đánh giá nhân sự trực tiếp phụ trách

Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Thực hiện các ủy quyền, phân công khác của Ban giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương hoặc vị trí đảm nhậm những nhiệm vụ tương đồng (ưu tiên làm việc tại các công ty logistics)

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Am hiểu kiến thức về Logistics, giao nhận vận tải quốc tế, xuất nhập khẩu

Có khả năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục tốt

Kinh nghiệm quản lý điều hành

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và khả năng đàm phán.

Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 20 Triệu + thưởng KPI

Tăng lương theo năng lực và KPI

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành và quy định công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển bản than

Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định

Thưởng Lương tháng 13, 14..., (thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và nhiều chế độ phúc lợi khác.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin