Tuyển Giám Đốc thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 1501, tầng 15 tòa nhà 17T6, đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Tham mưu Ban Giám đốc về kế hoạch và phát triển kinh doanh mở rộng thị trường, các mục tiêu kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, năm.
2. Triển khai các hoạt động kinh doanh logistics của Công ty như sau:
Chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh logictics của công ty
Thực hiện quản lý, tổ chức, giám sát công việc các phòng ban thuộc quyền quản lý
Giám sát và quản lý chịu trách nhiệm đối với hiệu quả của các bộ phận, kịp thời tìm các giải pháp hỗ trợ xử lý để đạt được mục tiêu chung
Thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh trong thực hiện các hợp đồng
Thiết lập mối quan hệ với đối tác, khách hàng vì mục tiêu kinh doanh của Công ty.
Đề xuất, xây dựng cải tiến các quy trình có liên quan cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty
Đào tạo, đánh giá nhân sự trực tiếp phụ trách
Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Thực hiện các ủy quyền, phân công khác của Ban giám đốc

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương hoặc vị trí đảm nhậm những nhiệm vụ tương đồng (ưu tiên làm việc tại các công ty logistics)
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Am hiểu kiến thức về Logistics, giao nhận vận tải quốc tế, xuất nhập khẩu
Có khả năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục tốt
Kinh nghiệm quản lý điều hành
Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và khả năng đàm phán.
Tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 20 Triệu + thưởng KPI
Tăng lương theo năng lực và KPI
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành và quy định công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển bản than
Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định
Thưởng Lương tháng 13, 14..., (thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và nhiều chế độ phúc lợi khác.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH FTC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SL02-15, Số nhà 22, Đường 3 - 6/2 Khu đô thị C2 Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

