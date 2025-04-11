Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ ban giám đốc, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác đối ngoại, tham gia các hoạt động thúc đẩy kinh doanh..

Soạn thảo, theo dõi và quản lý hợp đồng, báo giá và các văn bản liên quan.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tổi thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương như sale/CSKH/ Telesale/ Sale Admin

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, giao tiếp tốt

Yêu thích mảng cảnh quan, sân vườn

Ngoại hình chỉn chu, chuyên nghiệp. Có Laptop để làm việc.

Tại Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin