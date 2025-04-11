Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BKL Home - 36V5A Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo phản ánh kịp thời;

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán nội bộ;

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán trước khi thực hiện hạch toán, ghi nhận;

Theo dõi nhập - xuất - tồn kho, kiểm tra, đối chiếu định kỳ nhập – xuất – tồn kho;

Ghi nhận số liệu vào hệ thống, báo cáo tồn kho định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Phối hợp với kho và các bộ phận liên quan để rà soát và điều chỉnh chênh lệch (nếu có).

Phối hợp với kế toán tổng hợp khi cần cung cấp số liệu phục vụ báo cáo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên từng làm trong ngành thương mại, bán lẻ;

Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các phòng ban;

Tính cách: Trung thực, trách nhiệm, chủ động, cẩn thận;

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST …) và Excel nâng cao.

Tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 08 - 10 triệu/tháng, thỏa thuận trực tiếp trong phỏng vấn;

Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định của công ty;

Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ Lễ tết theo quy định;

Chế độ phúc lợi: Du lịch, teambuilding, thưởng lễ tết, thưởng quý/năm, thưởng tháng 13, 14, sinh nhật, hiếu hỉ ...

Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại và sản xuất Thành Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin